جميع رؤساء الحزب الديمقراطي الـ50 يدعمُون كامالا هاريس لتكون المرشحة الجديدة في الانتخابات الرئاسية الأميركية

وفقا لمصدر مطلع، فإن جميع رؤساء الحزب الديمقراطي الخمسين في الولايات الأميركية، أعلنوا عن دعمهم لنائبة الرئيس كامالا هاريس لتكون المرشحة الجديدة للحزب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وجاءت موافقة جميع رؤساء الحزب الديمقراطي الخمسين في الولايات الأميركية، بناءً على دعوة عقدتها رابطة اللجان الديمقراطية بالولاية.

فإن إشارة الدعم هذه هي أحدث مؤشر على أن قادة الحزب يحاولون التجمع حول هاريس.كما أعلن جون كيري وزير الخارجية الأميركي السابق ومبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ في العالم، اليوم الاثنين، تأييد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية خلفا لبايدن.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية، الأحد.

ترشح هاريس

وقالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إنها “تتشرف” بالحصول على تأييد الرئيس جو بايدن وتعتزم “الفوز والفوز” بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في أول بيان علني لها منذ إعلان بايدن المذهل.

وأضافت هاريس في بيان صدر عنها: “يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيتي هو الفوز بهذا الترشيح والفوز به”.وأكدت هاريس، أنها ستبذل كل ما في وسعها لتوحيد الحزب الديمقراطي، وتوحيد الأمة لهزيمة دونالد ترامب.

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