الشاي والقهوة يسببان الجفاف في الصيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر أطباء وخبراء تغذية من الإسراف في تناول الشاي والقهوة بفصل الصيف وخاصة في شهرَيْ يوليو وأغسطس، نظرا لأن المشروبين من مدرّات البول في الوقت الذي يكون الجسم بحاجة للاحتفاظ بالسوائل بالأجواء الحارة.

وذكروا أنه في ظل استمرار درجات الحرارة بالارتفاع من عام إلى آخر ينصح بشرب حوالي ثلاثة ليترات من السوائل في اليوم والليلة، وعند بذل مجهود عضلي في العمل أو ممارسة الرياضة فمن الطبيعي زيادة كمية السوائل التي يجب شربها، لكن من الضروري عدم الإكثار من السوائل التي بين مكوناتها مواد مدرة للبول.

وأكد الأطباء أنه ليست كل المشروبات مفيدة في الطقس الحار، حتى أن اثنين من السوائل الشائعة لدى الكثيرين في الحياة اليومية لهما تأثير معاكس ولا يرطبان الجسم وهما الشاي والقهوة، لأن كليهما من مدرات البول، مما يعني أنهما يطردان الماء من الجسم، بغض النظر عما إذا كان المشروبان ساخنين أو مثلجين.

وفي الوقت نفسه، حذر خبراء التغذية من أن بعض الأعشاب والنباتات تؤدي أيضا إلى الجفاف كالزنجبيل والهندباء والكركديه، ولا بد من عدم تناولها في الطقس الحار.

وأشاروا إلى أن هناك بعض الأعراض للجفاف عند ملاحظتها يجب الإسراع بشرب كميات كبيرة من السوائل، وهي العطش وجفاف الفم واللسان والصداع ومشاكل في التركيز والتعب والشعور بالضعف والدوخة، وقد تظهر علامات أخرى على المدى الطويل مثل تشقق الشفاه وتغير لون البول وجفاف الجلد والحكة.