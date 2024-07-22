شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحتك وذاكرتك قبل أن تصل لعمر الثمانين.. بايدن مثالا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا ويعد أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق، الانسحاب من سباق إعادة انتخابه، ووفقًا لتقارير إخبارية، كانت هناك ضغوط متزايدة لوقف الحملة الانتخابية بسبب مخاوف بشأن عمره ومشاكل صحية لديه، بحسب موقع تايمز ناو.

وفي الأسبوع الماضي، أكد بايدن أنه يتمتع بصحة جيدة ولياقة كافية لتولي فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وأكد أنه أفضل شخص يهزم خصمه دونالد ترامب.

وكانت هناك شائعات متزايدة حول صحته، حيث كان يتلعثم أثناء التحدث مع التأتأة والارتباك، وهو ما يقول الأطباء إنه أمر طبيعي في سن الشيخوخة.

في أعقاب مناظرته التلفزيونية الشهر الماضي مع ترامب، انتقده كثيرون بسبب تمتمه، وبدا مرتبكا، ونسيانه بانتظام لما كان من المفترض أن يقوله على الرغم من أن أطبائه استبعدوا أي علامات على وجود اضطراب عصبي.

التحديات الصحية والجسدية والعقلية التي يواجهها كبار السن

ومع ذلك، يقول الأطباء إن بايدن يواجه تحديات الشيخوخة الشائعة لدى الأفراد في الثمانينيات من العمر. وبصرف النظر عن المشكلات المعرفية، يتوقع الأطباء أنه ربما يعاني من بعض الهفوات العرضية في الذاكرة أو صعوبات في معالجة المعلومات بسرعة. يعتقد الخبراء أن المشكلات الصحية المرتبطة بالعمر تشمل:

انخفاض مستويات الطاقة

انخفاض الحركة

التهاب المفاصل

مشاكل القلب والأوعية الدموية

النسيان

التدهور المعرفي، بما في ذلك صعوبة فهم الكلمات، وفقدان حبل أفكاره، والظهور بمظهر مرتبك

صعوبة في استرجاع الذاكرة ومعالجة المعلومات والحفاظ على تماسك الكلام

النسيان

مرض الزهايمر والخرف

طرق للحفاظ على عقلك حادا مع تقدمك في السن

على الرغم من أن بعض مشكلات الصحة العقلية والجسدية والتدهور أمر طبيعي مع تقدمك في السن، إلا أن هناك عدة طرق للبقاء متيقظًا والحفاظ على الوظيفة الإدراكية القوية الآن، ومن بين هذه الطرق ما يلي:

من المهم ممارسة الرياضة، ليس فقط في سن مبكرة ولكن حتى عندما تكبر. وهكذا، حتى التدريبات منخفضة الشدة مثل المشي والركض والأوزان الخفيفة لمدة ساعة على الأقل يوميًا في الصباح يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك الجسدية والمعرفية.

تقول الدراسات أن هناك علاقة قوية بين سلوكيات تتطلب قلة النشاط مثل الجلوس أثناء مشاهدة التلفزيون وخطر الإصابة بالخرف.

وفقا للخبراء، هناك صلة قوية بين فقدان الحواس، مثل الرؤية والسمع والشم، والخرف. ويقول الخبراء إن الضعف المزدوج في السمع والبصر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمشاكل المعرفية.

لذا، تأكد من إجراء فحوصاتك بانتظام، وارتداء النظارات الشمسية عندما تكون بالخارج تحت أشعة الشمس، وأخذ فترات راحة منتظمة من سماعات الرأس.

استمتع بألعاب تقوية الذاكرة

مع تقدمك في السن، يكون لديك الكثير من الوقت للانغماس في الأنشطة التي لا تجعلك مشغولاً فحسب، بل تشحذ عقلك أيضًا مثل: السودوكو، الكلمات المتقاطعة.

يمكنك ممارسة ألعاب تعزيز الذاكرة مثل سودوكو، أو تعلم لغة جديدة، أو العزف على الآلات الموسيقية للتحفيز الذهني.

تحتوي الأسماك الزيتية على نسبة عالية بشكل خاص من أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة، مثل حمض إيكوسابنتاينويك أو EPA وحمض دوكوساهيكسينويك أو DHA، والتي غالبًا ما يتم الإشادة بها لفوائدها الصحية للقلب. وفقًا للدراسات التي أجريت على كبار السن، ترتبط المستويات المنخفضة من DHA في الدم بصغر حجم الدماغ، وهو ما يعد علامة على تسارع شيخوخة الدماغ.

وتشمل الأسماك الزيتية السردين والماكريل والرنجة.

مع تقدمك في السن، يحتاج دماغك إلى مزيد من الراحة التي تأتي من النوم الجيد لمدة لا تقل عن سبع إلى ثماني ساعات. وفقاً للبحث، فإن قلة النوم تقلل من قدرتك على تعلم أشياء جديدة والحصول على معلومات جديدة بنسبة 40%.