شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تعرف أنك مصاب باضطراب القلق العام.. الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

يشعر الأشخاص المصابون باضطراب القلق العام، بالقلق بشكل مفرط، ولا يمكن السيطرة عليه بشأن أحداث وأنشطة الحياة اليومية، وغالبًا ما يعانون من أعراض جسدية غير مريحة، بما في ذلك التعب وآلام العضلات، ويمكن أن يواجهوا أيضًا صعوبة في النوم والتركيز، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض اضطراب القلق العام لدى البالغين، بحسب موقع anxiety canada.

ما هو القلق "المفرط الذى لا يمكن السيطرة عليه"؟

من الواضح أن الجميع يشعرون بالقلق من وقت لآخر، هذا أمر طبيعي، لكن القلق يصبح مشكلة عندما يحدث كل يوم تقريبًا، ويصبح "مفرطًا" و"لا يمكن السيطرة عليه".

ما يعنيه هذا هو أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام يقلقون كثيرًا، ويشعرون بالقلق أكثر من الآخرين، ويجدون صعوبة في التوقف عن القلق بمجرد أن يبدأوا. تتضمن بعض الأسئلة الجيدة التي يمكنك طرحها على نفسك إذا كنت تعتقد أنك مصاب باضطراب القلق العام ما يلي:

هل أنا قلق أكثر بكثير مما يفعله الآخرون؟ ويخبرني الناس أنني أقلق كثيرًا؟

هل أقلق حتى عندما يكون كل شيء على ما يرام؟ (على سبيل المثال، هل أقلق على صحة عائلتي حتى عندما لا يمرض أحد؟).

هل أحاول في كثير من الأحيان أن أبقى مشغولاً أو أصرف انتباهي كوسيلة لتجنب القلق؟

هل من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أتوقف عن القلق بمجرد أن أبدأ؟

كيف تعرف اذا كنت مصابًا باضطراب القلق العام

على الرغم من أن العرض الرئيسي لاضطراب القلق العام هو القلق، إلا أن معظم الناس يلاحظون أولاً الانزعاج الذي يشعرون به في أجسادهم، بدلاً من الأفكار المثيرة للقلق.

في الواقع، يقوم العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام بزيارة طبيب الأسرة بسبب انزعاجهم الجسدي، وغالبًا ما لا يذكرون أنهم يشعرون بالقلق بشكل مفرط.

بعض المشاعر الجسدية التي يمكن أن يؤدي إليها القلق هي:

- المشاعر الجسدية للقلق (مثل تسارع ضربات القلب، والتعرق، وعدم الراحة في المعدة)

- الشعور بالتململ أو القلق أو عدم القدرة على الجلوس ساكنًا.

- الشعور بالغضب والانزعاج بسهولة والانزعاج من الناس لأسباب بسيطة

- مشاكل النوم: يمكن أن يشمل ذلك صعوبة النوم، أو الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل، أو النوم المضطرب وغير المرضي.

- صعوبة في الانتباه أو التركيز

- الشعور بالتعب بسهولة

- آلام العضلات (غالبًا في الرقبة والكتفين)

كيف تعرف اذا كنت مصابًا باضطراب القلق العام؟

1. من السمات المشتركة لاضطراب القلق العام (GAD) هو أن المخاوف غالبًا ما يكون لها تأثير "متسلسل"، أي أن أحد المخاوف سيؤدي إلى العديد من المخاوف الأخرى.

على سبيل المثال، قد تبدأ بالتفكير، "لدي تقرير لأكتبه للعمل؛ ماذا لو لم أفعل ذلك بشكل جيد؟" وهذا يمكن أن يؤدي إلى مخاوف أخرى، مثل، "ماذا لو طردني مديري؟ ماذا لو لم أتمكن من العثور على وظيفة أخرى؟ إذا أدى هذا إلى مخاوف إضافية، مثل تلك المذكورة أدناه، فإننا نسميها بالتسلسل.

"ماذا لو لم يكن لدي ما يكفي من المال لدفع الفواتير؟"

علاج اضطراب القلق العام

مضادات الاكتئاب

الأدوية المضادة للقلق

تغيير نمط الحياة

يجد العديد من الأشخاص الراحة أيضًا من خلال تبني نمط حياة معين أو تغييرات سلوكية، والتي تشمل ممارسة الرياضة وتناول نظام غذائي مغذ والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة اليوجا والتأمل والتحدث مع الأصدقاء والعائلة.

