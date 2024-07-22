شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح التهابات العين الشائعة في الصيف وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

تُعتبر التهابات العين من المشاكل الشائعة التي يمكن أن تزداد خلال فصل الصيف. تتسبب هذه الالتهابات في شعور غير مريح ويمكن أن تؤثر على الرؤية إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، وفي فصل الصيف، تزداد فرص الإصابة بالتهابات العين نتيجة عدة عوامل يوضحها الدكتور أِشرف الهباق أستاذ طب العيون جامعة بنها.

التعرض للأشعة فوق البنفسجية: زيادة التعرض لأشعة الشمس الضارة يمكن أن تؤدي إلى التهابات العين وحروق القرنية.

السباحة: يمكن أن تحتوي مياه المسابح أو البحر على بكتيريا ومواد كيميائية مثل الكلور، والتي قد تسبب التهابات العين.

الغبار وحبوب اللقاح: انتشار الغبار وحبوب اللقاح في الهواء يمكن أن يسبب تهيج العين والتهابات حساسية.

العدسات اللاصقة: ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة في الجو الحار قد يزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات العين.

التعرق: التعرق الزائد يمكن أن يحمل الأوساخ والبكتيريا إلى العين مما يؤدي إلى التهابها.

من المهم اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لتجنب التهابات العين في الصيف، مثل ارتداء النظارات الشمسية، تجنب لمس العينين بأيدٍ غير نظيفة، والحرص على نظافة العدسات اللاصقة واستخدام قطرات العين المرطبة.

أعراض التهابات العين؟

وفقا لموقع هيلث لاين تختلف أعراض التهابات العين حسب نوع الالتهاب وشدته، ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود التهاب في العين، وتشمل:

احمرار العين: يكون احمرار العين علامة شائعة للالتهاب.

حكة وتهيج: يشعر المصاب برغبة قوية في حك العينين نتيجة التهيج.

ألم أو شعور بالحرقة: قد يشعر المصاب بألم أو حرقة في العين.

إفرازات: يمكن أن تظهر إفرازات مائية أو قيحية من العين.

دموع زائدة: زيادة في إنتاج الدموع بشكل غير طبيعي.

تورم الجفون: يمكن أن يرافق الالتهاب تورم في الجفون.

حساسية للضوء: تصبح العين حساسة للضوء وتسبب الانزعاج عند التعرض له.

ضبابية الرؤية: قد يحدث تشوش في الرؤية بسبب الالتهاب.

جفاف العين: الشعور بجفاف العين وعدم الراحة.

الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة العيون

نظافة اليدين: اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون، وخاصة قبل لمس عينيك وتجنب فرك عينيك لمنع انتشار الجراثيم.

تجنب المشاركة: لا تشارك المناشف أو المناديل أو مكياج العيون مع الآخرين. يمكن لهذه العناصر أن تؤوي بسهولة وتنقل مسببات الأمراض.

النظافة: حافظ على نظافة محيطك، وخاصة الأسطح التي تلامس وجهك. قم بتطهير الأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر بانتظام مثل مقابض الأبواب وشاشات الهاتف.

العناية بالعدسات اللاصقة: إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة، فاتبع ممارسات النظافة الصارمة. نظف عدساتك وقم بتطهيرها حسب الإرشادات، وفكر في التحول إلى العدسات التي تستخدم مرة واحدة يوميًا لتقليل خطر التلوث.

نظارات الحماية: ارتدِ النظارات الشمسية عندما تكون في الخارج لحماية عينيك .