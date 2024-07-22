شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر: ارتفاع ضغط الدم يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن السكتة الدماغية تحدث عندما ينسد أو ينفجر شريان في الدماغ، حيث يفقد المخ إمداداته من الأوكسجين عندما يتوقف تدفق الدم، مما يسبب تلفًا لأنسجة الدماغ.



السكتة الدماغية

لماذا السكتة الدماغية خطيرة؟

تحمل خطورة عالية للوفاة

قد يسد الشريان ويمزق الأوعية الدموية الدماغية

وأكدت منظمة الصحة العالمية ، أنه يمكن أن تؤدي السكتة الدماغية إلى مضاعفات مثل فقدان الرؤية أو الكلام، الشلل، الارتباك.



وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن ارتفاع ضغط الدم واستخدام التبغ هما أهم مخاطر السكتة الدماغية القابلة للتعديل، كان من الممكن إنقاذ 40% من الأشخاص الذين ماتوا بسبب السكتة الدماغية إذا تم تنظيم ضغط الدم لديهم، موضحة ، إن 40% من وفيات السكتة الدماغية للأشخاص دون 65 سنة مرتبطة بالتدخين.