شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض اليد والقدم والفم.. الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

مرض اليد والقدم والفم من الأمراض الفيروسية المعدية ويصيب بشكل أكبر الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ويسبب طفح جلدي يشبه البثور يتشكل على يدي طفلك وقدميه وقروح مؤلمة تتطور في فمه، فى السطور التالية نتعرف على المزيد من المعلومات عن هذا المرض، بحسب موقع تايمز ناو.

على الرغم من أن المرض الفيروسي خفيف وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه خلال سبعة إلى 10 أيام، إلا أنه يميل إلى الانتشار بسرعة بين الأطفال وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق وقطرات الجهاز التنفسي وملامسة الجلد.

أعراض مرض اليد والقدم والفم

عادة ما تظهر أعراض هذا المرض الفيروسي على مرحلتين. وهنا، نلقي نظرة على بعض أعراض المرحلة الأولى.

حمى خفيفة

إلتهاب الحلق

سيلان الأنف

ألم المعدة

فقدان الشهية.

وبعد بضعة أيام، ستبدأ في ملاحظة أعراض جديدة وبعض أعراض المرحلة الثانية.

طفح جلدي مثير للحكة على راحتي يدي طفلك، أو باطن قدميه، أو مرفقيه، أو ركبتيه، أو أعضائه التناسلية، أو الأرداف.

تقرحات الفم المؤلمة التي يمكن أن تتحول إلى بثور.

تضخم الغدد الليمفاوية في رقبتهم.

أسباب مرض اليد والقدم والفم

السبب الأكثر شيوعًا لمرض اليد والقدم والفم هو العدوى بفيروس كوكساكي 16، وفقًا لما تقوله Mayo Clinic. "ينتمي فيروس كوكساكي هذا إلى مجموعة من الفيروسات تسمى الفيروسات المعوية غير المتعلقة بشلل الأطفال. وقد تسبب أنواع أخرى من الفيروسات المعوية أيضًا مرض الحمى القلاعية.

وينتشر المرض عادة من شخص لآخر. وهنا نتعرف على كيفية انتشار الفيروس، بحسب كليفلاند كلينك.

الرذاذ المتطاير بالهواء عندما يعطس أو يسعل الشخص المصاب

ملامسة لعاب أو براز شخص مصاب ثم لمس فمك أو عينيك أو أنفك

الاتصال المباشر ببثور شخص مصاب

تقبيل أو معانقة شخص مصاب بالفيروس

مشاركة أدوات الأكل أو الأكواب أو المناشف أو الملابس

لمس الألعاب أو الأسطح أو مقابض الأبواب أو غيرها من الأشياء الملوثة ثم لمس عينيك أو أنفك أو فمك.

الوقاية من مرض اليد والقدم والفم

يمكن إبطاء انتشار المرض أو إيقافه عن طريق مراقبة النظافة. وهنا، نلقي نظرة على بعض الطرق لمنع انتشار مرض اليد والقدم والفم.

السعال أو العطس في مرفقك

قم بتطهير العناصر التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل الألعاب وأسطح العمل ومقابض الأبواب

لا تشارك أدوات الأكل أو الأكواب أو المناشف أو البطانيات أو الملابس

إبقاء الأطفال المصابين بعيدا عن الأطفال الأصحاء

اغسل ملابس طفلك وفراشه وأي أشياء متسخة أخرى

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.