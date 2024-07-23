شكرا لقرائتكم خبر عن كثرة الحلويات والسمنة تسببان ضعف الذاكرة عند الأطفال.. استشارى توضح طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة إيمان ضيف، استشاري طب الأطفال وحديثى الولادة جامعة القاهرة، إن ضعف الذاكرة من المشكلات الصحية الشائعة بين الكثير من الأطفال في الفترة الأخيرة، وإن لها أسباب عديدة، منها سوء التغذية والسمنة وكثرة تناول الحلويات والسكريات، مما يؤدى إلى نقص التركيز والانتباه وغيرها من المشاكل.

وأوضحت أن نقص بعض الفيتامينات في الجسم مثل فيتامين A وB وE والزنك والحديد وأوميجا 3 والبوتاسيوم والفسفور والأملاح قد يتسبب في مشاكل الذاكرة، مشيرة إلى أن عدم شعور الطفل بالأمان والشعور بالخوف واضطرابات النوم.

وأضافت أن مشاهدة التلفاز والأجهزة الالكترونية لفترة طويلة تؤثر على قدرات وكفاءة الدماغ، علاوة على بعض الحالات المرضية مثل الصرع وتشتت الانتباه وبعض أنواع الادوية تؤثر على ذاكرة الأطفال.

وعن أبرز طرق تقوية الذاكرة عند الأطفال أوضحت استشاري طب الأطفال وحديثى الولادة، أن النوم المبكر والكافي لمدة لا تقل عن 8 ساعات من أبرز الأشياء التي تساعد على تعزيز ذاكرة الطفل وكذلك ممارسة الرياضة تنشط العقل والجسم.

وتابعت الدكتورة إيمان ضيف قائلة إن التغذية الصحية والحرص على تناول الطعام الغني بالفيتامينات والمعادن والتقليل من مشاهدة التلفاز والأجهزة الإلكترونية.

ونصحت الدكتورة بالاهتمام بنفسية الطفل والحرص على مناقشته وتعزيز ثقته بنفسه، مع ممارسة الطفل للقراءة والألعاب التى تعتمد على الذاكرة، كأحد طرق تعزيز الذاكرة بشكل إيجابى لدى الأطفال.