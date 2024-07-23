شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. أخطاء نرتكبها فى الليل تؤدى إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

وضع خطة غذائية صحية وروتين صحي هو كل شيء بالنسبة لمرضى السكري، فكل ما عليك فعله هو الحفاظ على الانضباط، وتناول وجباتك في الوقت المحدد، وتناول النوع المناسب من الأطعمة، والبقاء نشطًا والنوم في الوقت المحدد، فاتباع روتين مثل هذا سيساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم في الجسم، والمفتاح هو عدم الاستسلام لرغباتك والالتزام بنظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الطبيعية، ومنخفض السعرات الحرارية والدهون والسكر.

وسيكون هذا فعالًا إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ما قبل السكري، فالبقاء على اطلاع بصحتك قد يساعدك أيضًا في درء هذا المرض المنهك بشكل دائم، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

في حين أنك تعرف بالفعل نوع الروتين الذي من المفترض أن تتبعه، يجب عليك أيضًا معرفة الإجراءات التي قد يكون لها تأثير عكسي، وينطبق هذا بشكل خاص في الليل، وأسوأ ما قد تفعله إذا كنت مصابًا بمرض السكري هو ارتكاب الأخطاء التالية قبل الذهاب إلى النوم، وبصرف النظر عن مستويات الجلوكوز في الدم، فإن هذه العادات قد تؤثر على ضغط الدم والكوليسترول.

تناول الوجبات الخفيفة في الليل

أولاً: الوجبات الخفيفة التي لا يوافق عليها طبيبك والتي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر والكربوهيدرات ستزيد من نسبة السكر في الدم في الليل.

ثانيًا: الليل هو أسوأ وقت لتناول الوجبات الخفيفة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل صحية أخرى مثل زيادة الوزن والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وأخيرًا، كن حذرًا من الكمية التي تستهلكها حتى لا تؤثر على مستوى الجلوكوز في الدم.

عدم تناول الأدوية

تأكد من تناول الأدوية في مواعيدها.

عدم تناولها بانتظام سيؤثر على مستويات السكر في الدم وصحتك العامة، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء تقدمك.

عدم النوم في الوقت المحدد

النوم هو أحد العوامل الرئيسية المساهمة في الإصابة بمرض السكري، فعدم انتظام النوم سيؤثر على حساسية الأنسولين ويرفع مستويات السكر في الدم، ولذلك نم في الوقت المحدد وحافظ على مدته.

عدم شرب كمية كافية من الماء

يعتبر الترطيب أمرًا مهمًا للغاية في السيطرة على مرض السكري، ويؤدي الجفاف إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الليل، وسيساعدك الحفاظ على ترطيب الجسم على تجنب هذه المشكلات واضطرابات النوم.

عدم القدرة على إدارة التوتر

حاول دمج تقنيات مثل التنفس العميق والتأمل قبل الذهاب إلى الفراش.

أنت تستخدم هاتفك أو الكمبيوتر المحمول في الليل

من المؤكد أن قضاء الوقت أمام الشاشات قبل النوم مباشرة سيؤثر على كمية ونوعية نومك، قلة النوم سيئة لمرضى السكري، لذا يجب عليك التوقف عن هذه العادة.

إهمال مواعيد الطبيب

لا تتغيب عن مواعيد الطبيب، فإجراء الفحوصات الطبية الدورية أمر بالغ الأهمية لضمان إحراز تقدم في علاج هذا المرض المنهك.