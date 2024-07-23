شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة يجب تناولها فى الثلث الأخير من الحمل لضمان اكتساب طفلك وزنًا صحيًا والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل صعبة إلى حد ما بالنسبة للأم، حيث تبدأ في اكتساب الوزن والتكيف مع نمو الطفل، كما أنها الفترة التي ينمو فيها الطفل بشكل أكبر.

ووفقًا لتقرير موقع هيلث سايد فإنه في الثلث الثالث من الحمل، يكتسب الطفل معظم وزنه، كما أنها الفترة التي تتطور فيها رئتا الطفل بشكل كامل وتبدأ الدهون في التراكم في الجسم، وبالتالي، من المهم للأم تناول بعض الأطعمة.

الجبن القريش

يحتوي الجبن على نسبة عالية من البروتين، ويساعد في نمو عظام وأسنان طفلك، بالإضافة إلى نموه بشكل عام، كما يمكنه زيادة القدرة على التحمل والتحكم في مستوى السكر في الدم.

البيض المسلوق

من المهم تناول بيضة أو اثنتين مسلوقتين يوميًا، لأن البيض غني بالبروتين والكالسيوم والكولين، بينما يدعم الكولين نمو دماغ الطفل والحبل الشوكي، يساعد البروتين في النمو بشكل عام.

المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات والبذور من الأطعمة الخارقة ويجب على الأمهات الحوامل تناولها بشكل خاص، فهي مليئة بالدهون الصحية وهي خيار مثالي للوجبات الخفيفة، ووفقًا للتقرير، فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات التي تعزز الدماغ من أجل النمو الصحي لطفلك.

البقوليات

فكري في تناول العدس وفول الصويا والبازلاء والفول السوداني والحمص في الثلث الثالث من الحمل، فهي غنية بالبروتين والفيتامينات والحديد والكالسيوم وحمض الفوليك والألياف، يضمن حمض الفوليك صحة الطفل ويحميه من العديد من الأمراض.

اللحوم الخالية من الدهون والدجاج والأسماك

تناوليها لزيادة وزن طفلك بشكل صحي، فهي غنية بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية لتعزيز نمو دماغ الطفل، تأكدي من طهيها بشكل صحيح.

منتجات الألبان

تناولي الكثير من منتجات الألبان مثل الجبن والحليب والزبادي للحصول على الكثير من البروتين، هذه الأطعمة مفيدة لعظام الطفل ونموه، قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل.

