شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعد حكة راحة اليد علامة على أمراض الكبد؟ والان مع تفاصيل الخبر

الكبد هو أكبر عضو في الجسم، فهو يتحكم في وظائف مختلفة، بدءًا من إنتاج الصفراء، وهي مادة كيميائية تساعد في تحويل الدهون إلى طاقة، إلى معالجة البيليروبين وإزالة الفضلات من مجرى الدم. لذلك، عندما لا يعمل الكبد كما ينبغي، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل العديد من العمليات في الجسم، ما يؤدي إلى العديد من المضاعفات والأعراض، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

والحكة الجلدية، يمكن أن تكون أحد أعراض اضطراب الكبد، وذلك يدل على وجود انسداد في جريان الصفراء وتراكمها، حتى الأملاح في الجلد، وعلى الرغم من ندرة حدوث الحكة، إلا أنها إذا كانت مصحوبة باضطراب في الكبد، فهي حالة خطيرة وتتطلب عناية فورية".

وتشير الدراسات إلى أن اضطراب المناعة الذاتية المسمى التهاب القناة الصفراوية الأولي، أو تليف الكبد الصفراوي الأولي (PBC)، يمكن أن يسبب حكة وبقع في راحة اليد، ولتأكيد التشخيص، من الأفضل استشارة طبيب مختص وإجراء الاختبارات والفحوصات المناسبة لتحديد السبب الأساسي.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة أمراض الكبد، فإن أمراض الكبد هي مشكلة صحية عالمية خطيرة تتسبب في وفاة 20 مليون شخص سنويًا (4% من إجمالي الوفيات). ويتأثر الرجال أكثر من النساء، والأسباب الرئيسية هي المضاعفات الناجمة عن تليف الكبد وسرطان الكبد والتهاب الكبد الفيروسي، ومرض الكبد المزمن يتطور في أربع مراحل تقريبًا: التهاب الكبد، والتليف، أو التندب، وتليف الكبد، ويسمى أيضًا التندب الشديد، ثم سرطان الكبد، وهو المرحلة النهائية.

وتتضمن بعض الأعراض الشائعة لمشاكل الكبد ما يلي:

تعب

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المبرر

استفراغ و غثيان

وجع بطن

أنماط النوم المضطربة

اصفرار بياض العين والجلد (اليرقان)

الوذمة، أو تورم الساقين والكاحلين والقدمين

البول الداكن



