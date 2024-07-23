شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أعراض الذهان لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

الذهان يصيب الطفل وقد يسبب له أعراضًا ظاهرة على الأبوين الالتفات إليها مبكرًا، ومن أبرز العلامات التحذيرية المبكرة لمرض الذهان في الأطفال الصغار، عندما يتعلق الأمر ببعض الصعوبات في التأخر اللغوى، وكذلك بعض الأوهام الحادة التي تصيب البعض منهم، كذلك تختلف الأعراض من طفل إلى آخر، ومن بين أهم الأعراض الظاهرة الشعو بأن المخ والدماغ لا يعملان جيدًا.

فضلاً عن التصورات الغريبة، وأفكار شديدة التشوش، سماع أصوات وطرق في بعض الأحيان، كذلك الشعور بالخوف الشديد أو الشك الشديد أيضًا، مع صعوبات حادة في التحدث والكلام والتركيز وكذا عدم القدرة على إدارة بعض المهمات البسيطة للغاية، مع زيادة التحسس من الضوء والضوضاء، كذلك الشعور بالرغبة في العزولة والوحدة الشديدة، تقلب مزاجى ومشاعر حاد وسريع، قد يبدأون في الحديث عن أفكار غريبة وشديدة الغرابة.

ووفقا للتقرير فإن هؤلاء الأطفال يتم تشخيصهم فقط من قبل الطبيب النفسى الأطفال المتخصص، الذى يحاول معرفة وتشخيص حالتهم جيدًا، وعند التشخيص يمكن وضع خطط علاج فردية، أو غيرها، مع إمكانية استخدام الأدوية العلاجية في بعض الحالات، مع الاهتمام بالجلسات أيضًا التي تكمل العلاج، وتساعد على التخلص من أعراض الذهان في مراحل مبكرة، خاصة لمن يعانون من التشبث الشديد بوالديهم فبعض مرضى الذهان من الأطفال تظهر عليهم هذه الأعراض أيضا، وقد يصبحون أكثر خجلاً ورغبة في العزلة.