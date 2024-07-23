شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير الحديث السلبي والانتقاد المستمر على صحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

فى حين أن بعض الحديث السلبي عن النفس أمر شائع، فإن الانتقاد المفرط لنفسك وتوبيخك يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحتك النفسية والجسدية، وفقًا لما نشره موقع healthshots

ارتكاب الأخطاء والشعور بالانزعاج من أنفسنا أمر شائع، وكلنا نفعل ذلك، ومع ذلك، إذا كانت الأفكار في رأسك عن نفسك سلبية باستمرار، فقد يكون هذا سببًا للقلق، حتى لو كانت هذه العبارات السلبية مقتصرة على مجرد كونها في رأسك، ولم تشاركها مع أي شخص آخر، فإن مثل هذه الأفكار يمكن أن تعيق صحتك النفسية لذا، إذا شعرت أن الطريقة التي تتحدث بها مع نفسك بحاجة إلى التغيير، فإن تعلم النصائح والحيل حول كيفية التوقف عن الحديث السلبي مع النفس سيساعدك بالتأكيد في إيجاد طريقة فعالة.

ما هو الحديث السلبي مع النفس؟

تُعرف الروايات والأفكار السلبية عن أنفسنا أو الموقف التي تتكرر في رؤوسنا بالحديث السلبي مع النفس ، ويحدث ذلك عندما يكون لديك انتقاد ذاتي قاسٍ ولا ترى سوى عيوبك". وغالبًا ما لا ندرك مدى قوة الحديث الذاتي في حياتنا. الا أن الحديث الذاتي يمكن أن يؤثر على أدائنا الإدراكي.

الأسباب التي تدفع الناس إلى الحديث السلبي عن النفس 1. انخفاض احترام الذات

غالبًا ما ينخرط الأشخاص الذين يعانون من انخفاض احترام الذات والثقة في الحديث السلبي عن أنفسهم في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك العلاقات والوظائف والمواقف الاجتماعية واتخاذ القرار.

2. انخفاض المرونة

يميل الأشخاص الأكثر هشاشة وذوي المرونة المنخفضة إلى التفكير بشكل سلبي لأنهم يصبحون مثقلين بالأشياء ويفكرون فيها كثيرًا، مما يؤدي إلى الحديث السلبي عن أنفسهم. وتشير دراسة نُشرت في مجلة علم الشخصية وعلم النفس الاجتماعي إلى أن الأشخاص المرنين لديهم القدرة على التعافي من المواقف والتكيف بسرعة. في حين أن الأشخاص غير المرنين يعلقون في روتين سلبي.

3. أحداث الحياة

لسوء الحظ، فإن التعرض للعديد من الأحداث الصعبة في الحياة، مثل الطلاق أو المرض أو تغيير المنزل، يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالإرهاق والقلق والتوتر، مما قد يؤدي إلى الحديث السلبي عن النفس.

4. حالات الصحة النفسية

يمكن لبعض الحالات مثل الاضطرابات النفسية أو القلق أو الاكتئاب أن تسبب حديثًا سلبيًا مع النفس. يمكن أن تسبب هذه الدورة أيضًا مشاكل عاطفية وسلوكية وعلاقات إضافية. يمكن أن تعمل الدورة أيضًا بالعكس ويمكن أيضًا أن تتسبب في حدوث العديد من حالات الصحة العقلية بسبب الحديث السلبي مع النفس

5. تجارب الطفولة

يمكن أن تؤثر طفولتك وتجاربك المبكرة على شخصيتك. يمكن أن تؤدي صدمات الطفولة إلى أن يتحدث المرء باستمرار عن نفسه بشكل سلبي، وأن يكون منخفض الثقة بالنفس.

6. العوامل الاجتماعية والثقافية

يتعرض بعض الأشخاص لتأثيرات اجتماعية وثقافية مفرطة. وقد يؤدي هذا إلى ظهور أفكار جامدة وسلبية، والتي بدورها قد تؤدي إلى أنماط تفكير سلبية. وينتج عن هذا عادات هدم الذات والحديث السلبي عن الذات".

فيما يلي بعض الطرق للتغلب على الحديث السلبي مع الذات 1. اليقظة والتأمل

يمكن أن يساعد ذلك في زيادة التركيز والتحكم في العقل والجسم والصبر والتسامح. تساعد هذه التقنيات في التعرف على آثار الحديث السلبي مع الذات وتقليلها. في حين أن التأمل لا يمكنه إيقاف الأفكار السلبية، إلا أنه يساعدنا على إدارتها بشكل أفضل.

2. التأكيدات الإيجابية

يمكن للمرء أن يتوقف عن تخريب الذات وإحباطها من خلال الانخراط في تعليقات إيجابية ومؤكدة. يمكن أن تساعدك التأكيدات مثل "أنا قوي" و"أستطيع القيام بذلك" و"أنا كافٍ" على التفكير بشكل أفضل في نفسك.

3. تدوين اليوميات

إن تدوين الأفكار والعواطف على الورق يمكن أن يساعد في كسر أنماط التفكير السلبية من خلال توفير السياق والإشارة إلى الاتجاهات. كما أن الاحتفاظ بمذكرات يمكن أن يساعدك أيضًا في اكتشاف نمط في الطريقة التي تفكر بها عن نفسك. يمكنك فهم المحفزات التي تدفعك إلى الحديث السلبي عن نفسك والعمل عليها.

4. مجموعات الدعم

يمكن أن يساعدك الأصدقاء أو العائلة أو مجموعات الدعم في التغلب على الحديث السلبي عن الذات. يمكنك الحصول على التشجيع ووجهات النظر البديلة من الأشخاص من حولك، مما قد يساعدك على عدم انتقاد أفعالك.

5. التعرف على السبب الأساسي

هناك العديد من المشاكل والمعتقدات الأساسية التي تؤدي إلى الحديث السلبي مع الذات. و فهم المشكلة الأساسية أكثر أهمية من مجرد علاج الأعراض. من الأهمية بمكان الخوض بشكل أعمق ومعالجة القضية الأساسية".

6. اطلب المساعدة

إن الذهاب إلى معالج نفسي والبحث عن تقنيات متخصصة يمكن أن يساعدك على الشعور بتحسن. ويمكن أن يساعد العلاج بالقبول والالتزام والعلاج السلوكي المعرفي الأشخاص في التعرف على أنماط التفكير الضارة وتحديها، وقبول أنفسهم وظروفهم، وعيش حياة ذات معنى".