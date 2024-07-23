شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أكلات ومشروبات غنية بالكافيين أكثر من القهوة والان مع تفاصيل الخبر

هل يوجد ما هو غنى بالكافيين أكثر من الشاى والقهوة؟ الإجابة نعم حسبما أكدها تقرير نشر فى موقع myfooddata المعنى بالصحة العامة والغذاء، مؤكدا أن أشهر الأكلات والمشروبات على الإطلاق التي يعتقد البعض أنها غنية بالكافيين هي الشاي والقهوة، لكن ما لا يعيه البعض أن هناك الكثير من النوعيات التى تحتوى على الكافيين بتركيزات عالية، فالاستهلاك المنضبط للكافيين له الكثير من الفوائد الصحية التي تعزز الانتباه واليقظة والتركيز، وتقوية الأعصاب، ولكن التركيزات الزائدة منه تقلب فوائده إلى مضار شديدة.

ووفقا للتقرير فإن هناك الكثير من المشروبات والأطعمة التى تفوق القهوة والشاى فى نسب الكافيين والتي من بينها..

الشيكولاتة الداكنة السوداء تحتوى على كم كبير من الكافيين قد يتخطى 311 ملجم لكا 200 سعر حرارى

مشروبات الطاقة التى يسرف البعض في تناولها غنية بالكافيين أضعاف القهوة بما يعادل 123 ملجم

الشاي الأخضر يحتوى على 12 ملج من الكافيين لكل 100 جرام وهذا ما لا يعرفه البعض

كعك الشيكولاتة تحتوى على كم كبير من الكافيين الذى يعادل 8 ملجم لكل شريحة من هذه الكعكة المحببة واللذيذة

الشاي الأسود أحد أهم المشروبات التي يكثر البعض من تناولها ولكنها تحتوى على كم من الكافيين كبير

ولذا نصح التقرير بضرورة الاهتمام بتقليل نسب الكافيين اليومى، وتلك الحصة اليومية يجب أن تكون متعادلة ومتزنة حتى لا يعانى البعض من أضرار الكافيين وأثره على الجسم بالسلب.