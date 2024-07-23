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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أسباب الإصابة بالنزلات المعوية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 23 يوليو 2024 12:30 م
كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته، اليوم الثلاثاء، على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن أسباب الإصابة بـ النزلات المعوية، والتى تضمنت:
- تناول الفواكه غير الناضجة أو أغذية متخمرة
- تغيير الطقس ودرجات الحرارة
- تقليل إفرازات الكبد والبنكرياس
- وجود جراثيم معينة مثل جراثيم التيفوئيد والباراتيفوئيد والإشريكية القولونية
أسباب الإصابة بالنزلات المعوية
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