صحة ورشاقة

وزارة الصحة تكشف أسباب الإصابة بالنزلات المعوية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 12:30 م

كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته، اليوم الثلاثاء، على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن أسباب الإصابة بـ النزلات المعوية، والتى تضمنت:

- تناول الفواكه غير الناضجة أو أغذية متخمرة

- تغيير الطقس ودرجات الحرارة

- تقليل إفرازات الكبد والبنكرياس

- وجود جراثيم معينة مثل جراثيم التيفوئيد والباراتيفوئيد والإشريكية القولونية


أسباب الإصابة بالنزلات المعوية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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