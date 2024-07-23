شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أسباب الإصابة بالنزلات المعوية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته، اليوم الثلاثاء، على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن أسباب الإصابة بـ النزلات المعوية، والتى تضمنت:

- تناول الفواكه غير الناضجة أو أغذية متخمرة

- تغيير الطقس ودرجات الحرارة

- تقليل إفرازات الكبد والبنكرياس

- وجود جراثيم معينة مثل جراثيم التيفوئيد والباراتيفوئيد والإشريكية القولونية