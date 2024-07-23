شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية هندية تكثف استعداداتها الصحية بعد وفاة طفل بعدوى نيباه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت السلطات الهندية تنبيها بعد وفاة صبى يبلغ من العمر 14 عاما بسبب الإصابة بفيروس نيباه القاتل فى ولاية كيرالا الجنوبية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Independent.

نيباه هو فيروس حيواني المنشأ، أي أنه ينتقل إلى البشر من حيوانات مثل الخنازير وخفافيش الفاكهة، ويمكن أن يسبب حمى تورم الدماغ القاتل، تتراوح فترة الحضانة من 4 إلى 14 يومًا.

وكان الضحية على جهاز التنفس الصناعي في مستشفى في مالابورام وأصيب بنوبة قلبية حوالي الساعة 10.50 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

وقالت وزيرة الصحة في الولاية فينا جورج كان الصبي في حالة غيبوبة، وكان معدل البول لديه منخفضا للغاية، وأصيب بسكتة قلبية حادة، وبذل الأطباء قصارى جهدهم لإنقاذ الصبي لكنه توفى، موضحة أن المعهد الوطني لعلم الفيروسات في بوني أكد إصابة الصبي بفيروس نيباه.

تصنف منظمة الصحة العالمية فيروس نيباه باعتباره "مسبباً للأمراض ذات الأولوية" بسبب قدرته على إحداث وباء، ولا يوجد لقاح لمنع العدوى ولا علاج له، حيث ارتبط فيروس نيباه بعشرات الوفيات في ولاية كيرالا منذ ظهوره لأول مرة في الولاية الساحلية في عام 2018، تم التعرف على الفيروس لأول مرة قبل 25 عامًا في ماليزيا وأدى إلى تفشي المرض في بنجلاديش والهند وسنغافورة.

وتشمل الأعراض الحمى الشديدة والقيء والتهاب الجهاز التنفسي، وفي الحالات الشديدة التهاب الدماغ ونوبات الصرع التي تؤدي إلى الغيبوبة.

وقالت وزيرة الصحة إن جنازة الصبي ستتم وفقًا للبروتوكول الدولي بشأن تفشي الفيروس، موضحة أنه "سنناقش مع أفراد أسرة الصبي لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالجنازة"، وشكلت حكومة ولاية كيرالا 25 لجنة لتحديد وعزل أي أشخاص متضررين.

وقالت وزيرة الصحة بحسب وكالة برس تراست الهندية "بدأت عملية تتبع المخالطين، وتم عزل المخالطين المعرضين للخطر وإرسال عيناتهم للاختبار"، موضحة أن هناك 3 أشخاص على الأقل فى العزل فى مستشفى كلية الطب الحكومية في كوزيكود، و4 في مستشفى كلية الطب الحكومية فى مانجيرى.

وأضافت أنه "من بين الأفراد الأربعة في مستشفى مانجيري، يوجد شخص واحد في وحدة العناية المركزة، وسيتم استلام نتائج العينات المأخوذة منهم قريبًا، جميعهم مصابون بحمى فيروسية، ومع ذلك، لا داعي للذعر ولا ينبغي للأشخاص الموجودين في قائمة الاتصال أن يقلقوا"، ويبلغ إجمالي عدد الأشخاص الموجودين في قائمة المخالطين المصابين بفيروس نيباه في مالابورام 246 شخصًا، 63 منهم في فئة عالية الخطورة.

ونقلت صحيفة "ذا نيو إنديان إكسبريس" عن الوزيرة قولها: "سيصل اليوم إلى المنطقة مختبر متنقل من المعهد الوطني لعلم الفيروسات في بوني"، وحثت السلطات الأشخاص في مركز إصابة المشتبه به على ارتداء الأقنعة كإجراء احترازي وتجنب المستشفيات، حسبما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز .

وقالت فينا جورج، إنه سيتم الالتزام الصارم بمنطقة دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من مركز منطقة بانديكاد وسيتم فرض القيود".

حذرت السلطات أيضًا الناس من تناول الفاكهة التي أكلتها الطيورأوالحيوانات نصفًا أو عضتها، مضيفة "لا تأكل الفاكهة إلا بعد غسلها جيدًا، لا تتناول المشروبات التي قد تسبب العدوى مثل أحد المشروبات المشهورة هناك والتى يتم تخزينها في حاويات مفتوحة".