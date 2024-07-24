شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أكلات غنية بالأملاح أكثر من المخللات.. احذر من الإفراط فيها والان مع تفاصيل الخبر

الأملاح والصوديوم الذى يزيد في كثير من الأكلات قد يكون ضارا بالجسم إذا ما تخطى النسب الطبيعية المعتدلة له، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع freseniuskidneycare ، موضحا أن الافراط في تناول هذه الأطعمة والمشروبات التي تتخطى وتتجاوز الأملاح والصوديوم فيها النسب المعتدلة قد يسبب مشكلات صحية منها :

ارتفاعات شديدة في ضغط الدم

الاضرار بمن يعانى من مشكلات في الكلى والمسالك البولية

تراكم سوائل الجسم والإضرار به

ويعتقد البعض خطأ أن الأملاح والصوديوم يتواجدان في الأطعمة المالحة والمخللات فقط، إذا إن هناك الكثير من الأطعمة اليومية التي تدخل في نظامنا الغذائي العادى، تكون شديدة التركيز في الصوديوم والأملاح ومنها :

الخضار المعلب الذى يفضله الكثيرين يحتوى على نسب عالية من الصوديوم يجب الحذر منها عند استخدامه وعدم الإفراط في استخدامه

الجبن المصنع يحتوى كذلك على نسب عالية من الصوديوم يجب التقنين في تناوله

البيتزا تعد أحد أهم المأكولات التي تحتوى على نسب من الصوديوم عالية للغاية

الفطائر يمكن أن تحتوى أيضا على الصوديوم وكميات من الملح كذلك

الشوربة تحتوى كذلك على كم كبير من الصوديوم والأملاح ويجب الحذر عند تناولها وعدم الافراط في تناول كميات كبيرة منها

حبوب الإفطار التي يعتبرها البعض خيارا صحيا للغاية ولا يستغنى عنها يوميا تحتوى أيضا على نسب عالية من الأملاح والصوديوم كذلك.