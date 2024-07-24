شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تحذيرية لانخفاض مستويات الكالسيوم لدى النساء وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

الكالسيوم هو المعدن الأكثر ارتباطًا بقوة العظام، وضروري للعديد من وظائف الجسم أكثر مما قد تتصور، النساء، وخاصة أولئك اللاتي مررن بانقطاع الطمث، أكثر عرضة لانخفاض مستويات الكالسيوم، ولكن كيف تعرف ما إذا كنت واحدة منهن؟

وفقا لموقع "ان دى في"، تعتبر النساء أكثر عرضة لانخفاض مستويات الكالسيوم مقارنة بالرجال، ويرجع هذا في المقام الأول إلى الاختلافات الهرمونية، وخاصة دور هرمون الاستروجين.

يلعب هرمون الاستروجين دورًا مهمًا في الحفاظ على كثافة العظام من خلال المساعدة في امتصاص الكالسيوم، وأوضح التقرير أن تناول الأطعمة الصحية يمكن أن يساعد في تقليل فقدان الكالسيوم، فخلال انقطاع الطمث، تعاني النساء من انخفاض كبير في مستويات هرمون الاستروجين، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وانخفاض مستويات الكالسيوم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر العادات الغذائية والحمل والرضاعة الطبيعية أيضًا على مستويات الكالسيوم لدى النساء بشكل أكثر أهمية من الرجال.

ما هي علامات التحذير من انخفاض مستوى الكالسيوم عند النساء؟

نقص الكالسيوم في الدم، يمكن أن يظهر مع مجموعة متنوعة من الأعراض التي قد تكون خفية في البداية ولكنها قد تصبح شديدة إذا تُركت دون علاج، تشمل علامات التحذير الشائعة ما يلي:



1. تقلصات العضلات والتشنجات : تحدث غالبًا في الظهر والساقين ويمكن أن تكون مصحوبة بآلام في العضلات.

2. خدر ووخز: عادة ما يشعر به في اليدين والقدمين وحول الفم، ويحدث هذا الإحساس بسبب زيادة استثارة الجهاز العصبي.

3. التعب: يمكن أن يكون التعب المستمر والشعور العام بالضعف مؤشراً على انخفاض الكالسيوم.

4. جفاف الجلد وهشاشة الأظافر: الكالسيوم ضروري للحفاظ على صحة الجلد والأظافر، لذلك غالبًا ما تتجلى أوجه القصور في شكل مشاكل جلدية.

5. مشاكل الأسنان: يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم في الدم إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

6. تغيرات المزاج: يمكن أن ينتج القلق والاكتئاب والتهيج عن مستويات الكالسيوم غير الكافية التي تؤثر على وظيفة الناقل العصبي.

7. أعراض القلب: يمكن أن يؤدي النقص الشديد إلى عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) وحتى فشل القلب في الحالات القصوى.

كيف يمكن علاجها؟

تتضمن معالجة مستويات الكالسيوم المنخفضة مزيجًا من التدخلات الغذائية ونمط الحياة وأحيانًا الطبية:

1. التغييرات الغذائية: زيادة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم أمر بالغ الأهمية، وتشمل هذه الأطعمة منتجات الألبان مثل الحليب، الجبن والزبادي، وكذلك الخضروات الورقية الخضراء واللوز والأطعمة المدعمة مثل الحبوب وعصير البرتقال.

2. مكملات فيتامين د: يعزز فيتامين د امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، يمكن أن يساعد التعرض لأشعة الشمس والمكملات الغذائية في الحفاظ على مستويات كافية.

3. مكملات الكالسيوم: في الحالات التي يكون فيها تناول النظام الغذائي غير كافٍ، قد يوصى بمكملات الكالسيوم.

4. ممارسة الرياضة بانتظام: يمكن أن تعمل تمارين تحمل الوزن، مثل المشي والركض وتدريبات المقاومة، على تقوية العظام وتحسين الاحتفاظ بالكالسيوم بشكل عام.

5. الأدوية: في بعض الحالات، قد يتم وصف أدوية لإدارة أو منع هشاشة العظام، وخاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث.

6. المراقبة المنتظمة: يجب على النساء المعرضات للخطر مراقبة مستويات الكالسيوم وكثافة العظام بانتظام من قبل مقدم الرعاية الصحية للاكتشاف ومعالجتها في وقت مبكر.