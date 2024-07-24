كيف يساعد تنظيم تناول البروتين فى فقدان الوزن؟

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غالبًا ما يستخدم الرياضيون وخبراء التغذية مصطلح "تنظيم تناول البروتين"، وخاصة الذين يعملون في مجال الطب الرياضي أو التغذية الرياضية، ويشير هذا المصطلح إلى تناول كمية مثالية من البروتين على فترات منتظمة طوال اليوم"، لتحقيق أعلى استفادة وتعزيز فقدان الوزن.



تنظيم تناول البروتين يمكن أن يكون جزءاً من النظام الغذائي لأي شخص تقريباً، باستثناء الأفراد الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي للبروتين أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحد من تناول البروتين بسبب حالات مثل بعض أمراض الكلى.



وفقا لتقرير " افرى داى هيلث"، تقوم هذه التقنية على تحديد إجمالي احتياجاتك اليومية من البروتين بناءً على وزن جسمك ومستوى نشاطك، ثم تقسيم هذه الكمية على وجبات متعددة طوال اليوم.



وأضاف أنه من خلال توزيع تناولك للبروتين بالتساوي على فترات مختلفة أو متساوية، يمكنك تحسين فوائد تنظيم تناول البروتين، مثل تحسين الشعور بالشبع، وتحسين صيانة العضلات، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

كيف يساعد في إنقاص الوزن؟

من خلال تحديد وتناول الكمية المثالية من البروتين بناءً على وزن جسمك وعملية التمثيل الغذائي لديك، ثم توزيع هذا المدخول من البروتين بالتساوي على مدار اليوم، يمكن للمرء أن يفقد الوزن بشكل ملحوظ.



في حين أن تناول كميات كبيرة من البروتين لا يحرق الدهون بشكل مباشر، إلا أنه يلعب دورًا حاسمًا في تحسين الشعور بالشبع أو تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، هناك جينات مسئولة عن الإفراط في تناول الطعام أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وأحد الحلول لترويض هذه الجينات السيئة هو تناول أطعمة ذات قيمة عالية للشبع.



زيادة تناول البروتين يحافظ على العضلات، يميل العديد من الأشخاص إلى فقدان كتلة العضلات عندما يعانون من نقص السعرات الحرارية لفقدان الوزن، ومع ذلك، من خلال اتباع نظام زيادة تناول البروتين، يتم تقليل خطر فقدان العضلات.



باختصار، يمكن أن يكون تنظيم تناول البروتين مفيدًا للغاية لفقدان الوزن عن طريق تقليل الشهية وخفض تناول السعرات الحرارية والحفاظ على كتلة العضلات.

