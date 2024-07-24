“الغذاء والدواء” تنصح بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء لتجنب الجفاف خلال فترة الصيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية الحرص على استهلاك الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل (الخس، والبطيخ) لتجنب الجفاف خلال فترة الصيف وتغطية الاحتياج اليومي من السوائل، موضحةً أنه يُفضل تناولها كاملة عوضًا عن عصيرها للحصول على كمية كافية من الألياف، التي بدورها تساعد بشكل كبير على الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

وشددت “الهيئة” على ضرورة شطف الخام منها تحت الماء الجاري قبل الأكل أو التقشير، وعدم استخدام الصابون والمنظفات أو محاليل التبييض، واستعمال فرشاة صغيرة لتنظيف سطحها من التربة إذا لزم الأمر، ومحاولة قطع المساحة المخدوشة أو المعطوبة لمنع نقل البكتيريا إلى داخل الثمرة عند تقشيرها أو قطعها؛ لاحتمالية وجود البكتيريا في هذه الأماكن بشكل كبير.

ومن الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تسهم في التقليل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب العنب، وكذلك الموز إذ يعدُّ مصدرًا غنيًا بفيتامين “ب 6″، والمغنيسيوم والبوتاسيوم الذين يؤدون دورًا في عملية التمثيل الغذائي، والإسهام في التقليل من الشعور بالتعب والإرهاق، والحفاظ على وظائف العضلات والأعصاب والقلب والكلى والتحكم بسكر الدم وتنظيم ضغط الدم، إضافةً إلى “السبانخ” الذي يعدّ مصدرًا غنيًا بفيتامين “ب 9” “الفوليت”، وفيتامين “ك”، و”هـ”، والكالسيوم واليود وغيرها من المعادن المهمة للجسم.

وتأتي هذه التوجيهات والنصائح في إطار حملة “الصيف والسياحة” التي تنفذها “الهيئة” للتوعية حول عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بفصل الصيف والسفر والسياحة مثل حساسية الطعام ونصائح لطعامٍ آمنٍ أثناء السفر، والتسمم الغذائي، وتخزين الأدوية في السفر، ومنتجات التجميل، ومبيدات آفات الصحة العامة.

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