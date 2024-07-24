علاج صيني قضى على السكري لرجل خمسيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعد معاناة ربع قرن، حقق فريق من العلماء في الصين إنجازاً تاريخياً بعد بحث استمر عقداً من الزمان، بالقضاء على مرض السكري من النوع الثاني لمريض من خلال العلاج بالخلايا، حيث كان المريض البالغ من العمر 59 عاماً يعاني من مرض السكري منذ 25 عاماً.

وقال الباحثون من مستشفى شانغهاي تشانجتشنغ: «يبدأ مرض السكري من النوع 2 عادة بمقاومة الأنسولين في الأنسجة الطرفية ويستمر بفقدان تدريجي لوظيفة الجزر بسبب انخفاض كتلة خلايا بيتا أو عدم تمايز خلايا بيتا. ويعتمد أكثر من 30% من مرضى السكري من النوع 2 في النهاية على العلاج بالأنسولين الخارجي، وتعد عملية زرع جزر الدم علاجًا فعالًا لمرض السكري المعتمد على الأنسولين».

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