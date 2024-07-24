شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع من المكسرات والبذور تناولها بعد الأربعين لتعزيز صحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

في العصر الحديث، يثقل كاهلنا ودماغنا العديد من العوامل بما في ذلك الإجهاد وتعدد المهام والإفراط في استخدام الشاشات، ومع قلة الوقت لتجديد النشاط، تحتاج صحتنا العصبية إلى تغذية مناسبة للعمل الأمثل، لذلك فإن تناول الأطعمة المناسبة وتجنب الأطعمة المصنعة يمكن أن يصنع العجائب لصحة دماغك، مثل الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامينات ب وفيتامين د والبروتين وغيرها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

في حين أن تناول نظام غذائي متوازن من الحبوب الكاملة والعدس والبيض واللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات يمكن أن يحافظ على عقلك في حالة جيدة، يمكن أيضًا تناول وجبات خفيفة لتعزيز صحة الدماغ وتنشيط العقل، مثل المكسرات والبذور المليئة بالبروتين والدهون الصحية والمعادن والبوتاسيوم وفيتامين E وفيتامينات B، وكلها مفيدة لصحة الدماغ خاصة بعد سن الأربعين.

فيما يلى.. 5 مكسرات وبذور يجب أن تتناولها يوميًا للحصول على ذاكرة حادة والتغلب على التعب وتحسين التركيز:

- الجوز

يعتبر الجوز، من أفضل الأطعمة المفيدة لصحة الدماغ، ويمكن لحفنة من هذه المكسرات الرائعة إبطاء التدهور المعرفي وحماية الدماغ من الضرر التأكسدي، حيث يتميز الجوز بقيمته الغذائية الغنية ويحتوي على كميات رائعة من أحماض أوميجا 3 الدهنية والبوليفينول ومضادات الأكسدة الأخرى، وتظهر الدراسات أن تناوله بانتظام يمكن أن يدعم الصحة العقلية ويبطئ شيخوخة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية.

- الفستق

لا تتميز هذه المكسرات الخضراء بمذاقها اللذيذ فحسب، بل إنها تتمتع أيضًا بفوائد للصحة العقلية، حيث تساعد الكاروتينات والزياكسانثين الموجودة فيها على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويمكن أن يحافظ هذا على حدة عقلك وتركيزه، وتحسين وظائف المخ وتعزيز الحيوية بشكل عام.

- اللوز

يُعتقد أن تناول حفنة من اللوز المنقوع كل صباح يعزز من قوة عقلك، وبصرف النظر عن مجموعة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف والبروتين والدهون الصحية، يحتوي اللوز على إل-كارنيتين والريبوفلافين، اللذان يساعدان في نمو خلايا المخ، فلا عجب أن يوصى بتناول المكسرات كمكملات غذائية لمنع أو تأخير ظهور الخلل الإدراكي المرتبط بالعمر.

- بذور الكتان

يمكن لبذور الكتان أن تحول وجبة الإفطار العادية إلى وجبة مفيدة للدماغ، فهي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تعزيز صحة الدماغ بشكل عام، وقد يؤدي تناول بذور الكتان إلى تعزيز الوظائف الإدراكية والذاكرة، كما أن تناول بذور الكتان بانتظام يمكن أن يخفف من الإمساك ويحسن صحة الهضم.

- بذور اليقطين

لتحسين صحة الدماغ، من المهم تضمين العناصر الغذائية المناسبة في نظامك الغذائي، وتعتبر بذور اليقطين مخزنًا للمعادن المهمة للدماغ مثل المغنيسيوم والزنك والنحاس والحديد، ويمكنها المساعدة في الحفاظ على الجهاز العصبي وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.