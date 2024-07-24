شكرا لقرائتكم خبر عن الطهى فى الأوانى غير اللاصقة قد يصيبك بأنفلونزا التيفلون.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الأوانى غير اللاصقة مريحة أثناء طهى الطعام، لكنها قد تشكل خطرًا للإصابة بمرض يسمى أنفلونزا التيفلون، أو حمى أبخرة البوليمر، لأنه عند ارتفاع درجة حرارة الأوانى غير اللاصقة تنتج الأبخرة السامة من الطلاء الكيميائي لها مما يسبب أنفلونزا التيفلون، وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 3600 حالة مشتبه بها لهذا المرض في الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، مع 267 حالة فى عام 2023 وحده، وفقًا لمراكز السموم الأمريكية.

وبحسب موقع "تايمز ناو" عادةً ما تكون الأوانى غير اللاصقة مطلية بمواد كيميائية دائمة، عندما يتم تسخينها إلى درجة حرارة عالية جدًا -أكثر من 500 درجة فهرنهايت- يمكن للناس استنشاق أبخرة PFAS (المواد الكيميائية الدائمة).

ما أنفلونزا التيفلون؟

أنفلونزا التيفلون هي حالة ناجمة عن استنشاق الأبخرة المنبعثة من أواني الطهي غير اللاصقة شديدة السخونة المطلية بمادة بولي تترافلورو إيثيلين PTFE، والمعروفة باسم تيفلون.

عندما يتم تسخين هذه المقالي فوق 500 درجة فهرنهايت (260 درجة مئوية)، يمكن أن تنبعث منها جزيئات وغازات سامة، بما في ذلك حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) ومواد كيميائية أخرى، يمكن أن تسبب هذه الأبخرة أعراضًا مشابهة للأنفلونزا، ومن هنا جاء اسم أنفلونزا تيفلون.

أعراض أنفلونزا تيفلون

تظهر أعراض أنفلونزا التيفلون عادةً في غضون ساعات قليلة من التعرض ويمكن أن تشمل:

الصداع: يمكن أن يكون ظهور الصداع المفاجئ أحد العلامات الأولى.

الحمى والقشعريرة: قد تعاني من حمى شديدة مصحوبة بقشعريرة.

الغثيان: قد يحدث شعور بالغثيان والقيء.

التهاب الحلق: تهيج وانزعاج في الحلق.

السعال وضيق التنفس: أعراض تنفسية تشبه أعراض البرد أو الأنفلونزا.

ضيق الصدر: شعور بالضغط أو الضيق في منطقة الصدر.

هذه الأعراض قصيرة الأمد عمومًا وتختفي في غضون 48 ساعة بمجرد توقف التعرض للأبخرة، ومع ذلك فإن التعرض المتكرر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أكثر خطورة.

عوامل الإصابة بأنفلونزا التيفلون

السبب الرئيسي لأنفلونزا التيفلون هو ارتفاع درجة حرارة أواني الطهي غير اللاصقة.

يعد الطهي في درجات حرارة عالية، وخاصة فوق 500 درجة فهرنهايت (260 درجة مئوية)، عامل الخطر الرئيسي. تشمل العوامل الأخرى:

- ترك المقلاة دون مراقبة على حرارة عالية سبب شائع لارتفاع درجة الحرارة.

- استخدام المقالي غير اللاصقة في الفرن: بعض المقالي غير اللاصقة ليست آمنة للاستخدام في الفرن ويمكن أن تطلق أبخرة إذا وضعت في الفرن.

- استخدام أواني طهي غير لاصقة تالفة أو قديمة: يمكن أن تؤدي الخدوش والتآكل إلى جعل المقالي أكثر عرضة لإطلاق الأبخرة.

الوقاية من أنفلونزا التيفلون

للوقاية من أنفلونزا التيفلون، من الضروري استخدام أواني الطهي غير اللاصقة بأمان ومسئولية.



نصائح لتجنب التعرض للأبخرة السامة

- الطهي على درجات حرارة منخفضة.. تجنب الطهي على حرارة عالية. استخدم إعدادات حرارة منخفضة إلى متوسطة للمقالي غير اللاصقة.

- تهوية المطبخ.. اطبخ دائمًا في منطقة جيدة التهوية. استخدم مراوح الشفط أو النوافذ المفتوحة لتشتيت أي أبخرة.

- لا تقم بتسخين المقالي الفارغة مسبقًا.. يمكن أن يؤدي تسخين المقلاة الفارغة غير اللاصقة مسبقًا إلى ارتفاع درجة حرارتها بسرعة. احرص دائمًا على وضع الطعام أو السائل في المقلاة قبل التسخين.

- استبدال أواني الطهي التالفة.. إذا كانت المقالي غير اللاصقة مخدوشة أو متشققة أو مقشرة، فاستبدلها، من المرجح أن تطلق المقالي التالفة أبخرة.

- استخدم أواني طهي بديلة.. فكر في استخدام أواني طهي مصنوعة من مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الحديد الزهر أو السيراميك، والتي لا تحمل نفس المخاطر المرتبطة بالتفلون.

ماذا تفعل إذا ظهرت عليك الأعراض

إذا كنت تشك في أنك تعرضت لأبخرة من مقلاة غير لاصقة شديدة السخونة وتعاني من أعراض إنفلونزا التفلون، فمن المهم..

- الانتقال إلى الهواء النقي: اترك المنطقة التي توجد بها الأبخرة واحصل على هواء نقي على الفور.

- الترطيب.. اشرب الكثير من السوائل للمساعدة في طرد السموم من نظامك.

- الراحة.. اسمح لجسمك بالتعافي من خلال الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

- اطلب العناية الطبية.. إذا كانت الأعراض شديدة أو استمرت لأكثر من 48 ساعة، فاطلب المشورة الطبية. في حين أن إنفلونزا التفلون لا تهدد الحياة عادةً، فمن الضروري استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى لأعراضك.