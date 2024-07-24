شكرا لقرائتكم خبر عن الغناء ومشاهدة الأفلام الكوميدية وتنظيف الأسنان بالخيط.. أهم طرق الوقاية من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه قد لا تظن أن تنظيف أسنانك بالخيط أو الغناء أثناء الاستحمام قد يكون له تأثير دائم على عقلك، ولكن وفقًا للخبراء، فإن هذه مجرد اثنتين من التعديلات البسيطة على نمط الحياة التي ثبت أنها تساعد في منع الخرف وفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.

تجرى الآن تجارب مثيرة على جيل جديد من الأدوية لعلاج مرض الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعاً للخرف، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت احدى شركات الأدوية أن عقارها دونانيماب نجح في الحد من تطور المرض بنسبة تصل إلى 35% لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الإدراك الخفيف.

ولكن على نحو متزايد، يركز البحث أيضاً على السبل التي تساعد في منع تدهور الدماغ في المقام الأول، ووفقاً لجمعية الزهايمر، فإن نحو 40% من حالات الخرف يمكن الوقاية منها.

الغناء الجيد في الحمام أو الدش يرفع الروح المعنوية ويزيد من تدفق الدم المؤكسج إلى المخ حتى عند الغناء بمفردك.

1. منع تناول الكحول ..

وجدت دراسة نشرت في مايو الماضي في مجلة PLOS Medicine، وشارك فيها 20.965 مشارك، أن استهلاك 7 وحدات أو أكثر من الكحول في الأسبوع يرتبط بمستويات عالية من الحديد في الدماغ، وهو ما يرتبط بمرض الزهايمر ومرض باركنسون.



تنظيف الاسنان

2.استخدم الفرشاة وخيط تنظيف الأسنان دون انقطاع..

يقول طبيب الأسنان جيمس جولنيك، من مجموعة باو لين للأسنان في لندن، إن تنظيف الأسنان بالفرشاة والتنظيف بين الأسنان كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

تكشف الدراسات عن وجود علاقة بين البكتيريا والالتهاب الناجم عن أمراض اللثة مع تراكم بروتينات الأميلويد، والتي ترتبط بمرض الزهايمر.

قم بتنظيف أسنانك لمدة دقيقتين مرتين يوميًا واستخدم خيط الأسنان أو فرشاة الأسنان أو المضمضة بالماء لتنظيف ما بين أسنانك مرة واحدة على الأقل يوميًا، كما يقول جيمس.



الافلام الكوميدية

3.استمتع بالكوميديا..

خصص وقتًا للضحك كل يوم، سواء من خلال مشاهدة برنامج كوميدي، أو مشاركة نكتة، أو العثور على شيء مضحك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول الدكتور توم ماكلارين، استشاري الطب النفسي في مستشفى تشيلسي ووستمنستر في لندن ، "تشير الأبحاث إلى أن الضحك بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف".

يؤدي فعل الضحك إلى إطلاق مواد كيميائية في المخ تساعد على الشعور بالسعادة، بما في ذلك الدوبامين والسيروتونين، مما يعمل على مكافحة انخفاض الحالة المزاجية وحتى الاكتئاب (وكلاهما من عوامل الخطر المسببة للخرف).

خصص وقتًا للضحك كل يوم سواء من خلال مشاهدة برنامج كوميدي أو مشاركة نكتة أو العثور على شيء مضحك على وسائل التواصل الاجتماعي.

4.التخلص من عادات النوم السيئة..

احرص على النوم لمدة تتراوح بين 7 إلى 8 ساعات في الليل، وقلل من القيلولة أثناء النهار إذا كان ذلك يجعلك أقل تعبًا في المساء.

تظهر الأبحاث المنشورة في مجلة Nature Communications في أبريل 2021 أن أولئك الذين يعانون من قلة النوم بشكل مستمر - والذي يتم تعريفه بأنه أقل من 6 ساعات في الليلة - عندما يكونون في منتصف العمر هم أكثر عرضة بنسبة 30 % للإصابة بالخرف عندما يكبرون.

يقول جاي ليشزينر، أستاذ علم الأعصاب وطب النوم في مستشفيات جاي وسانت توماس في لندن: "أثناء النوم الجيد، يتخلص الجسم من السموم بما في ذلك تراكم بروتينات بيتا أميلويد المرتبطة بمرض الزهايمر. وعندما تحرم من النوم، تنقطع هذه العملية - حيث أظهرت الأبحاث ارتفاع مستويات بيتا أميلويد لديك".

5.العزف على آلة موسيقية..

لم يفت الأوان أبدًا لتعلم العزف على آلة موسيقية، تشير الأبحاث إلى أن أولئك الذين يفعلون ذلك أقل عرضة للإصابة بضعف إدراكي خفيف.

يقول الدكتور توم ماكلارين، استشاري الطب النفسي في مستشفى تشيلسي ووستمنستر: "قد يكون هذا بسبب أن الدماغ يعيد توصيل نفسه عندما يتعلم مهارة جديدة، مما يؤدي إلى تحسين الاتصالات بين الخلايا وجعلها أكثر مرونة".

6.غنِى لرفع معنوياتك..

إن الغناء الجيد في الحمام أو الدش يرفع الروح المعنوية ويزيد من تدفق الدم المؤكسج إلى الدماغ حتى عند الغناء بمفردك، وتزداد الفوائد إذا غنيت مع الآخرين، لذا أصبح الغناء الجماعي جزءًا أساسيًا من رعاية مرضى الخرف لأنه يحفز أيضًا إطلاق المواد الكيميائية في المخ التي تساعد على الشعور بالسعادة مثل السيروتونين والدوبامين.

وبما أنها تتطلب التركيز الشديد على أشياء مختلفة في وقت واحد، فقد ثبت أنها تساعد في اليقظة العقلية واستعادة الذاكرة.

7.قلل من تناول الحلويات..

حاول تناول الأطعمة والمشروبات السكرية من حين لآخر بدلاً من تناولها بشكل منتظم، فقد أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من السكر يزيد لديهم أيضًا خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وجميع أنواع السكر - من عصير الفاكهة إلى الحلويات - لها نفس التأثير.

تحقق من محتوى السكر في الأطعمة التي تشتريها من المتاجر على الملصق، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأن تشكل السكريات من جميع الأنواع 5% فقط من نظامك الغذائي اليومي، ويشمل ذلك السكريات المضافة إلى الطعام وتلك الموجودة بشكل طبيعي في العسل وعصائر الفاكهة غير المحلاة.

يجب على البالغين عدم تناول أكثر من 30 جرامًا من السكريات المضافة يوميًا (أي ما يعادل سبعة مكعبات سكر).



الاسماك الدهنية مفيدة لمخك

8. تناول الأسماك الدهنية..

توصل علماء من جامعة تافتس في الولايات المتحدة إلى أن تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة مرتين في الأسبوع يقلل من احتمالات الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 41%.

يقول دوان ميلور، المحاضر الأول في التغذية في كلية الطب أستون في برمنجهام: "يُعتقد أن هذا يرجع إلى حقيقة أن هذه الأنواع من الأسماك تحتوي على نسبة عالية من حمض الدوكوساهيكسانويك، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية".

ويوصي بتناول مجموعة متنوعة من الأسماك الدهنية ـ بما في ذلك الماكريل والتونة والسردين والسردين المرقط ـ مرتين على الأقل في الأسبوع.

9.اخرج في الشمس..

تأكد من الخروج إلى الهواء الطلق، تشير الأبحاث التي أجرتها ليسلي رودس في جامعة مانشستر، إلى أن 9 دقائق من أشعة الشمس في منتصف النهار يوميًا كافية لزيادة مستويات فيتامين" د".

وفي دراسة أجريت عام 2019، كان الأشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامين أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 30 % من أولئك الذين كان لديهم ما يكفي في دمائهم.

يقول دوان ميلور: "يساعد فيتامين د - المعروف باسم فيتامين "أشعة الشمس" لأن أجسامنا تحتاج إلى ضوء الشمس لإنتاجه - في إزالة لويحات الأميلويد من الدماغ"، ويرتبط تراكمها بمرض الزهايمر.

10. اشرب المزيد من الماء..

تأكد من شرب 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، حيث أن الجفاف قد يؤدي إلى ضعف التركيز ويؤثر على الذاكرة، وتظهر التأثيرات بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف بسبب مرض الزهايمر، والذين يجدون صعوبة في تذكر شرب الماء.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى تدهور الأعراض بشكل كبير، مما يؤدي إلى الارتباك وحتى الاستشفاء، وفقًا لجمعية الزهايمر.



