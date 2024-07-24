شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اللاكتوز وفائده على طفلك والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة إيمان ضيف، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بجامعة القاهرة، إن اللاكتوز هو نوع من السكريات الموجودة في حليب الثدي وحليب البقر والحليب الصناعى، مضيفة أنه مصدر مهم للطاقة للأطفال حديثى الولادة.

وأوضحت أن اللاكتوز يعتبر غذاء للبكتريا النافعة في الأمعاء المسئولة عن تحسين الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمى، مشيرة إلى أن اللاكتوز يدخل فى نمو المخ والجهاز العصبى ويحسن امتصاص الكالسيوم.

وتابعت أن اللاكتوز يعمل على تقوية جهاز المناعة للرضع، حيث يحتوي على مكونات غذائية تعزز صحة جهاز المناعة لدى الرضع، ما يساعدهم على مكافحة العدوى والأمراض بشكل فعال.

وبحسب موقع Agropur فإن اللاكتوز يزيد من امتصاص بعض المعادن بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك.

كما أن اللاكتوز يتمتع بمؤشر جلايسيمي منخفض نسبيًا، مما قد يجعل هذا السكر مفيدًا لمرضى السكر.

يساهم اللاكتوز في صحة البكتيريا المعوية، فهو يحفز نمو البكتيريا المعوية المفيدة مثل البكتيريا المشقوقة والعصيات اللبنية، كما أنه يثبط البكتيريا المسببة للأمراض.

ما الذي يسبب عدم تحمل اللاكتوز؟

أثناء الهضم، يقوم إنزيم معوي يُعرف باسم اللاكتاز بتكسير اللاكتوز إلى سكريات بسيطة، الجلوكوز والجلاكتوز، لامتصاصه في مجرى الدم.

ينتج الكثيرون ما يكفي من اللاكتاز عند الولادة وأثناء الطفولة لهضم الكميات المعتادة من اللاكتوز في النظام الغذائي، ومع ذلك فإن بعض الناس لديهم مستويات أقل من اللاكتاز المعوي، ومع تقدمهم في السن، يمكن أن يؤدي هذا إلى سوء هضم اللاكتوز.