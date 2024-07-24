شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية للوقاية من أمراض الكلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت مؤسسة الكلى الأمريكية أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى مقارنة بالرجال، وقد يكون هذا الاختلاف بين الجنسين بسبب عوامل مختلفة مثل الحمل وارتفاع ضغط الدم والتوتر، وغالبًا ما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية التي قد تؤدي إلى تلف الكلى، ومرض الكلى المزمن هو مشكلة صحية طويلة الأمد تؤثر على أعضاء الجسم الأخرى، ويساعد الحفاظ على نمط حياة صحي وتناول نظام غذائي متوازن على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

أطعمة للوقاية من أمراض الكلى الكرز

الكرز غني بفيتامين سي، وهو مفيد لصحة الكلى، فهو من الفواكه الغنية بالألياف التي تساعد الكلى على العمل بشكل أفضل، تساعد خصائصه المضادة للالتهابات في تقليل التورم في الكلى إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض الكلى، تقترح مؤسسة الكلى الوطنية تناول الكرز للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى في جميع مراحلها بسبب انخفاض نسبة الفوسفور فيه، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه فى مكافحة الإجهاد التأكسدي على الكلى.

العنب الأحمر

العنب الأحمر من الفواكه المغذية واللذيذة الغنية بالفيتامينات والمعادن، وهو مصدر رائع لفيتامين سي الذي يساعد في منع إصابة الكلى وتسريع عملية الشفاء، كما أن العنب الأحمر غني بفيتامين ك والمنجنيز والمغنيسيوم.

البطيخ

البطيخ غني بمحتوى الماء ويساعد الكلى على التخلص من الفضلات مع سوائلها، البطيخ غني أيضًا بفيتامين أ وفيتامين ج المفيد لصحة الكلى، كما يساعد البطيخ على منع الهبات الساخنة لدى النساء بعد انقطاع الطمث ويساعد في تنظيم الوزن الصحي.

البروكلي

وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية فإن البروكلي غذاء رائع لصحة الكلى، يحتوي على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، كما أنه مصدر رائع للفيتامينات، فهو يساعد في تقليل الالتهاب وقد يخفف من آلام الكلى. وهو خيار غذائي جيد لتلبية متطلبات فيتامين ب6 لدى النساء.

التوت

التوت الأزرق من الفواكه المفضلة لخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، كما أن محتواه من فيتامين سي يساعد في الحفاظ على صحة الكلى، كما يحتوي على الكالسيوم والحديد الضروريين للنساء من أجل صحة العظام ونمو الخلايا، كما أنه يحتوى على نسبة منخفضة من الصوديوم وهو آمن للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.