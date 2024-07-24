شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. السمنة المفرطة قد تسبب التهابات فى البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

السمنة آفة الجسم وسبب الكثير من الأمراض، والتمتع بصحة جيدة يبدأ بالتخلص من كل مسببات المرض والتى يكون أولها السمنة والزيادة الحادة فى الوزن، تلك التى تعيق الجسم عن الحركة بشكل مريح، فضلا عن أنها تسبب الزيادة فى فرص الإصابة بأمراض السكر واضطرابات الضغط والكثير من الأعراض المرضية الأخرى.

ويتأثر الجسم وعملياته الحيوية بشكل كبير بالسمنة المفرطة، وتضطرب هذه العمليات ويصبح الجسم غير قادر على مواكبة هذه الدهون الزائدة عليه، والبنكرياس أحد أهم أعضاء جسم الإنسان وتلعب السمنة وزيادة الوزن دورا كبيرا فى اضطراب وظائفه.

التهاب البنكرياس الحاد من المشكلات الحقيقية التى تصيب البنكرياس وتسبب له أعراضا شديدة، ومن أبرز مسببات هذا الالتهاب الشديد هو الزيادة الحادة فى الوزن، وذلك لأن السمنة بشكل عام سبب فى زيادة الدهون الثلاثية فى الدم، فضلا عن أنها ترفع فرص الإصابة بمرض السكر الذى لا يمكن للبنكرياس التعامل معه بسهولة، لذا يصبح الضغط على البنكرياس شديد مسببا هذا الالتهاب، هذا الالتهاب يكون ناتجا عن الدهون الزائدة فى الجسم، والتى تكون أغلبها دهون موضعية تصيب وتغلف أجواء وأعضاء الجسم بالكامل، وبالتالى تزيد من فرص لتهاب الأعضاء مثل البنكرياس وتضرب بسببها وظائفه بشده.

أعراض التهاب البنكرياس أوضحها تقرير نشر فى موقع هيلث الطبى المعنى بالصحة العامة، وهى أن يشعر الشخص بحالة من ارتفاع درجة الحرارة تصل حد الحمى، مع اضطرابات معوية ومعدية شديدة، كذلك الرغبة فى التقيؤ وكذا الغثيان، وآلام كثيرة فى البطن وأعلاها وعند لمسها، وكذلك تمتد الآلام إلى الظهر فى كثير من الحالات، واضطرابات فى نبضات القلب وسرعة ملحوظة.