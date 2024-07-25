شكرا لقرائتكم خبر عن هل تختلف أعراض الإكزيما فى الوجه والرقبة؟.. طرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

الإكزيما من الأمراض الجلدية التى يصاب بها الكثير من الأشخاص، وتشير الأبحاث إلى أن أكثر من 50% من الحالات تصاب بها خلال العام الأول من العمر، ويعانى الأشخاص المصابون بالإكزيما من مجموعة واسعة من الأعراض، بدءًا من النتوءات الجافة المثيرة للحكة إلى إفرازات الجلد وتقشره وسماكته وفي بعض الأحيان، قد يختلف تأثير الحالة أيضًا حسب مكان الإصابة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

والإكزيما هي حالة جلدية مزمنة تسبب جفاف الجلد وحكة والتهابه، كما أنها تعطل الحاجز الطبيعي للبشرة، مما يجعلها حساسة للمواد المهيجة ومسببات الحساسية.

وهناك عدة أنواع من الإكزيما، التهاب الجلد التأتبي والتهاب الجلد التماسي هما نوعان من أكثر الأنواع شيوعًا. في حين أن التهاب الجلد التأتبي يمكن أن يتطور في أي عمر، مما يسبب طفحا جلديا مثيرا للحكة في أي جزء من الجسم، يحدث التهاب الجلد التماسي عندما يتلامس الجلد مع مادة مهيجة أو مسببة للحساسية.

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي

جلد جاف

حكة في الجلد

طفح جلدي على الجلد المتورم

نتوءات صغيرة مرتفعة

بقع سميكة من الجلد

جلد متقشر

ومن المهم ملاحظة أن أعراض الإكزيما قد تختلف من شخص لآخر وقد تختلف في شدتها ومظهرها، والوجه والرقبة من المناطق الشائعة التي يمكن أن تظهر فيها أعراض الإكزيما، وقد تظهر الإكزيما على الوجه والرقبة بشكل مختلف قليلاً. والجلد الرقيق في هذه المناطق قد يظهر المزيد من التورم والاحمرار ويكون أكثر عرضة للتسرب أو التقشر. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هذه المناطق أكثر عرضة للجلد المتقطع أو الجاف أو المتقشر.

والرقبة أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجلد التأتبي، والذي يؤثر غالبًا على كلا الجانبين بنمط متماثل. قد تلاحظ أيضًا الإكزيما في مناطق أخرى، مثل المرفقين الداخليين وخلف الركبتين، إذا كان التهاب الجلد التأتبي، والمسببات الشائعة للأكزيما في الوجه والرقبة تشمل:مهيجات في الصابون، والعطور، أو المنظفات، والطقس الجاف، وعث الغبار، ومسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح.

علاوة على ذلك، يمكن أن تكون نوبات الإكزيما حادة على الوجه والرقبة كما هي الحال في أجزاء أخرى من الجسم. ومع ذلك، فإن الجلد الحساس في هذه المناطق بالذات يجعل التهيج أكثر وضوحًا وربما أكثر إزعاجًا.

طرق الوقاية والعلاج

وعلاج الإكزيما على الوجه والرقبة يتطلب عناية خاصة، ويجب تجنب الكريمات التي تحتوى على مواد تسبب الإكزيما أو الستيرويدات غير المناسبة للبشرة الرقيقة، وينصح باستخدام المرطبات اللطيفة وكريمات الستيرويد المصممة خصيصًا للاستخدام في الوجه، ومن المهم تحديد المسببات وتجنبها، مثل الصابون القاسي أو المواد المسببة للحساسية الموجودة في منتجات العناية بالبشرة، ومن المهم الالتزام بروتين تنظيف لطيف بالماء الفاتر وتجنب الفرك أو الماء الساخن.