شكرا لقرائتكم خبر عن علامات على لسانك تكشف إصابتك بعدة أمراض.. منها البقع البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يظهر على لسانك علامات وأعراض للعديد من الحالات الصحية، وبالتالى يجب الانتباه لأى من هذه الأعراض مبكرا، وقال الأطباء إن بعض العلامات يمكن أن تشير إلى مشاكل مثل نقص الفيتامينات أو العدوى أو حتى السرطان، بحسب موقع "تايمز ناو".

علامات تحذير على لسانك يجب عليك مراقبتها بقع بيضاء في فمك

إذا لاحظت بقعا بيضاء في فمك، يجب أن تفكر في زيارة طبيب الأسنان، يمكن أن تكون البقع البيضاء علامة على مرض الحزاز المسطح وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الأنسجة في الفم.

يمكن أن يكون هذا أيضًا علامة على اللويحة البيضاء التي يمكن أن تتطور بمرور الوقت إلى سرطان الفم.

لسان أحمر فاتح أو "لسان الفراولة"

إن لسان "الفراولة" الذي يحدث بسبب الاحمرار والنتوءات الشبيهة بالبذور، يمكن أن يكون علامة على مرض كاواساكي، وهو مرض خطير ونادر يصيب الأطفال عادة ويسبب تضخم الأوعية الدموية.

يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض الحمى القرمزية، ومع ذلك، إذا وجدت لسانك أملسًا وأحمرًا، إلى جانب الألم في فمك، فقد يكون ذلك علامة على نقص فيتامين ب 3.

"فراء" أسود على لسانك

قد يكون وجود مادة تشبه الفراء الأسود فوق لسانك بسبب سوء نظافة الفم والتدخين والبقع من الطعام والشراب واستخدام غسول الفم بالكلورهيكسيدين.

إذا بدا أن فمك له ملمس لامع، فقد يكون ذلك علامة على نقص العناصر الغذائية، ويمكن أن يكون نقص الحديد وحمض الفوليك وفيتامينات ب سببًا للسان الأملس، وكذلك العدوى ومرض الاضطرابات الهضمية وبعض الأدوية.

تقرحات الفم

قد تحدث تقرحات الفم على الجانب السفلي من مقدمة اللسان، وهي صغيرة وحمراء ومؤلمة غالبًا وتميل إلى الاختفاء من تلقاء نفسها. إذا كان لديك نتوء واحد، فقد يكون ذلك شيئًا يسمى "نتوء كاذب"، والذي يمكن أن يكون علامة على تهيج أو التهاب.