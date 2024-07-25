شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية كثيرة حال التوقف عن تناول السكر.. أبرزها فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

السكر عبارة عن كربوهيدرات ومثل جميع الكربوهيدرات، فهى مصدر الطاقة لجسمك، يقوم جسمك بتفكيك السكر المضاف إلى جلوكوز ما يساعد على تزويده بالطاقة، وهناك أنواع مختلفة من السكر المتوفرة، بعضها موجود بشكل طبيعي في بعض الفواكه ومنتجات الألبان، ومع ذلك، هناك أنواع معينة تُعرف بالسكريات المضافة، عند إضافتها إلى الأطعمة، يمكن أن تؤثر على صحتك بشكل سلبى وترفع مستوى سكر الدم وتؤدى إلى الإصابة بمرض السكر، لذا من المهم التوقف عن تناول السكر المضاف، بحسب موقع تايمز ناو.

ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول السكر؟

عندما تقلل من تناول السكر يمكن أن يؤدى ذلك إلى فقدان الوزن بشكل كبير.

يحتوى السكر على نسبة عالية من السعرات الحرارية الفارغة التى يمكن أن تؤدى إلى زيادة الجوع والإفراط فى تناول الطعام.

من خلال إزالة السكر من نظامك الغذائى، فإنك تقلل من إجمالى السعرات الحرارية التى تساعد فى النهاية فى إنقاص الوزن.

عندما تستهلك السكر، فإنه يسبب ارتفاعات سريعة وانخفاضات في مستويات الجلوكوز في الدم، ما يؤدي إلى تقلب مستويات الطاقة، بدون السكر يحافظ جسمك على مستويات ثابتة من الجلوكوز في الدم مما يؤدي إلى طاقة مستدامة طوال اليوم.

يؤدي تناول السكر المرتفع إلى الالتهاب الذي يمكن أن يؤدى إلى تفاقم حالات الجلد مثل حب الشباب والوردية، عندما تقلل من تناول السكر، يمكن أن يقلل ذلك من الالتهابات، وبالتالي تحسين صفاء البشرة وتقليل فرص ظهور البثور.

عندما تقلل من تناول السكريات المضافة يساعد ذلك على خفض مستويات الكوليسترول لديك وكذلك تقليل كمية تراكم الدهون التي يمكن ربطها بأمراض القلب.

يمكن أن يؤثر تناول السكر المرتفع على وظيفتك الإدراكية ويؤدي إلى ضباب الدماغ، يساعد تقليل تناول السكر في استقرار مستويات الجلوكوز في الدم مما يمكن أن يحسن صفاء الذهن والتركيز والوظيفة الإدراكية بشكل عام.

يمكن أن يؤدي تناول السكر إلى تقلبات مزاجية بسبب تأثيره على مستويات الجلوكوز في الدم، يساعد إزالة السكر من نظامك الغذائى فى استقرار مستويات السكر فى الدم، مما يساعد فى الحفاظ على مزاج أكثر توازناً ويقلل من خطر الانفعال والقلق.

كما تؤدى إزالة السكر من نظامك الغذائى إلى انخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يزيد الإفراط في تناول السكر من خطر إصابتك بأمراض مزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. عندما تتجنب السكر، فإنك تقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

عندما يكون نظامك الغذائي غنيًا بالسكر، يمكن أن يؤثر ذلك على توازن بكتيريا الأمعاء، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات. يساعدك تقليل تناول السكر على الحفاظ على صحة ميكروبيوم الأمعاء، وبالتالي تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

يمكن أن تتسبب السكريات المضافة تسوس الأسنان وتآكلها وتؤدي إلى التهابات أخرى. ويمكن أن يساعد تقليل تناول السكريات المضافة في إبطاء مشاكل الأسنان.