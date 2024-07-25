شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب تناول ماء بذور الشيا على معدة فارغة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتمتع بذور الشيا بفوائد صحية متنوعة، وتنتمى بذور الشيا إلى عائلة النعناع وتبدو وكأنها بذور بنية أو سوداء صغيرة ويمكن تناولها بعدة طرق، حيث يشرب الكثير من الناس ماء بذور الشيا على معدة فارغة ولكن هل يجب تناول بذور الشيا على معدة فارغة؟ هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

هل يجب أن تتناول بذور الشيا على معدة فارغة؟

تعتبر بذور الشيا من الأطعمة الفائقة الجديدة التى يستمتع بها مهووسو الصالة الرياضية "الجيم" وعشاق الصحة.

وقالت ريا ديساى أخصائية التغذية الرئيسية فى مستشفيات ووكهارت بالهند "يمكن تناول بذور الشيا على معدة فارغة لأنها غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين ولها أيضًا خصائص تبريد، يمكن أن يساعد تناول بذور الشيا على معدة فارغة في الحفاظ على سلامة الأمعاء والحفاظ عليها بصحة جيدة".

قال الدكتور ديليب جود، استشارى أول في مستشفيات ياشودا بالهند "تحتوى بذور الشيا على ألياف وفيرة. وهي غنية بالكالسيوم والمعادن الداعمة للعظام. وهي غنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتحسن الترطيب خاصة عند تناولها مع الماء، كما أنها معروفة بتحسين الهضم".

وأضاف: "يُنصح بتناولها على معدة فارغة مع الماء لأن هذا يساعد على الامتصاص بشكل أفضل. ويوصى بتناول حوالي 2 إلى 3 ملاعق كبيرة أو حوالي 30 جرامًا من بذور الشيا يوميًا. من الأفضل تناولها مع الزنجبيل المطحون أيضًا".

فوائد تناول ماء بذور الشيا

بذور الشيا مضادة للالتهابات، كما أنها تقوى حاجز الجلد، وتساعد فى إدارة الوزن، تحتوي على عناصر غذائية أساسية مثل الألياف والبوتاسيوم والمعادن والفيتامينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك والبروتينات والألياف.

بذور الشيا إضافة ممتازة للنظام الغذائي لتعزيز فقدان الوزن كما تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على السكريات لمرضى السكر نظرًا لمحتواها من الألياف والبروتين ومع ذلك، يجب توخي الحذر أثناء تناول بذور الشيا واستشارة طبيب بشأن كمية الاستهلاك.

ما بدائل ماء بذور الشيا؟

هناك العديد من البدائل الصحية لبذور الشيا مثل الكينوا وبذور الكتان والشوفان وبذور عباد الشمس وبذور السمسم الأسود.

تتمتع هذه البدائل بقوام مشابه تمامًا لبذور الشيا وتقوم بنفس الوظيفة.