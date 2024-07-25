لماذا نعطس عند النظر إلى الشمس ؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

واحد من كل ثلاثة أشخاص يشعرون فجأة بالحاجة إلى العطاس عند مشاهدة الشمس أو الخروج من الظلام إلى النور، ووفقاً لما نشره موقع Live Science، أوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة السريرية في معهد الجهاز التنفسي في كليفلاند كلينك الدكتور ديفيد لانع، أنه عادة ما يحدث العطس الضوئي بعد التعرض لضوء ساطع مثل ضوء الشمس وغالبًا عند الانتقال من الظلام إلى الضوء، مؤكدًا أنه «لا ينجم عن طول موجي خاص للضوء، بل إنه ناتج عن تغيير في شدة الضوء».

وأشارت كليفلاند كلينك إلى أن الأضواء الساطعة يمكن أن تؤدي بالنسبة للآخرين إلى العطس الذي لا يمكن السيطرة عليه عدة مرات على التوالي.

ولا يزال العلماء غير متأكدين مما يسبب العطس الضوئي بالضبط، لكن يرجح البعض أن أحد الاحتمالات هو أن الضوء الساطع ربما يحفز العصب الثلاثي التوائم، الذي تنتشر فروعه في الوجه.

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