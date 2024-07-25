شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحة الكلى في الطقس الحار؟ والان مع تفاصيل الخبر

يجلب الطقس الحار أوقاتًا صعبة للذين يتعرضون للإجهاد الحراري المزمن والجفاف المتكرر، مما يزيد من خطر إصابتهم بمرض الكلى المزمن وفي النهاية الفشل الكلوي، وهناك احتياطات حاسمة يجب على كل مريض بأمراض الكلى المزمنة وغسيل الكلى اتخاذها خلال أشهر الصيف المشمسة والدافئة لحماية مكاسبهم الصحية وتحسين نوعية حياتهم، وفقا لما نشره موقع flkidney.

يمكن أن تؤثر الحرارة على العديد من الأشخاص، عندما تتجاوز درجة حرارة الجسم قدرة الفرد على تبديد تلك الحرارة، وبمجرد ارتفاع الرطوبة، يصبح التعرق أقل فعالية في تبديد حرارة الجسم، وتبدأ درجة حرارة الجسم الأساسية في الارتفاع.

وارتفاع درجة حرارة الجسم يسبب مشاكل كبيرة في الكلى، والجفاف يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وانخفاض وظائف الكلى، وتبدأ العديد من الأنظمة الأيضية في التوقف عن العمل استجابة لمرض الحرارة، ويشكل انخفاض وظائف الكلى جزءًا من هذا الخلل في الأنظمة الأيضية، يحدث انهيار في أنسجة العضلات مما يؤدي إلى الفشل الكلوي.

وإذا كان لديك شخص يعاني من الدفء والارتباك أو الهذيان، ولا يتبول، ويتنفس بسرعة، فيجب عليك نقل هذا الشخص إلى بيئة أكثر برودة، يجب عليك تفعيل خدمات الطوارئ لنقله إلى منشأة طوارئ.

طرق الوقاية . توازن السوائل :

من الصعب على مرضى غسيل الكلى الحفاظ على قيود السوائل خلال أشهر الصيف الدافئة. ورغم أن المرضى لا يريدون أن يصابوا بالجفاف، إلا أنهم لا يريدون أيضًا التعرض لفرط السوائل، ومضاعفات صحية قصيرة وطويلة الأمد.

احذر من المشروبات المثلجة، التي قد تسبب تقلصات في المعدة. ومن الأفضل تجنب شرب الكافيين أو تناول كميات كبيرة من السكر، لأن هذه المشروبات قد تتسبب في فقدان جسمك المزيد من السوائل. حاول أن تحافظ على برودتك بارتداء قبعة أو وشاح مبلل حول رقبتك للمساعدة في التحكم في عطشك. قد ترغب أيضًا في حمل زجاجة رذاذ صغيرة مملوءة بماء الليمون أو غسول الفم لرش فمك عندما تشعر بالعطش الشديد.

استشر طبيب أمراض الكلى الخاص بك للحصول على إرشادات حول تناول السوائل خلال أيام الصيف الحارة وما إذا كان يجب تعديله ليتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة.

. ارتدي النظارات الشمسية :

تحمي النظارات الشمسية عينيك بنفس الطريقة التي تحمي بها واقيات الشمس بشرتك من أضرار أشعة الشمس الضارة. و النظارات الشمسية التي تغطي العينين بالكامل هي الأفضل لتجنب أضرار أشعة الشمس. آخر شيء يحتاجه المرضى هو مضاعفات صحية أخرى.

احم بشرتك من التعرض لأشعة الشمس :

يجب على كل مريض يعاني من مرض الكلى المزمن أو غسيل الكلى أو زراعة الكلى ارتداء واقي من الشمس وتطبيقه بكثرة. يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس دون حماية إلى تلف الجلد، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد.

. اخرج وتحرك :



يتجنب العديد من مرضى الكلى المزمن ومرضى غسيل الكلى الخروج في أيام الصيف لأنهم يخشون التأثير الذي قد يخلفه ذلك على صحتهم. تعتبر الأيام المشمسة في الصباح أو في وقت متأخر من بعد الظهر من أيام الصيف أوقاتًا رائعة للمشي أو الاستمتاع بروتين تمارين خفيفة. حتى لو شعرت بالتعب في بعض الأحيان، فقد تساعدك التمارين السهلة على الشعور بتحسن. يرجى استشارة طبيب أمراض الكلى الخاص بك قبل البدء في روتين تمارين الصيف.