شكرا لقرائتكم خبر عن استشار بالقومي للتغذية: المعدة بيت الداء من الإنفلوانزا إلى السرطان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة إيمان حبيب، استشاري التغذية بالمعهد القومى للتغذية، إن الحديث النبوي الشريف "المعدة بيت الداء"، يؤكد ما توصل له العلم، فعندما نفهم هذه المعلومة أكثر، ندرك حقيقة أن معظم أمراضنا، بدءاً من الإنفلونزا وصولاً إلى السرطان، تبدأ بخلل في الأمعاء، الجهاز المناعي، الذي يتواجد بشكل كبير في الأمعاء، فيلعب دوراً أساسياً هنا، فعندما يحدث هذا الخلل، نصبح عرضة لكل شيء.

وأضافت، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: طبعاً، إذا صدقنا الحديث النبوي عن "المعدة بيت الداء"، فمثلا حساسية الطعام تعني بشكل عام أن الجسم يبدأ في التفاعل بشكل غير طبيعي مع ما يفترض أن يكون عادياً، مما يؤدي إلى رد فعل غير طبيعي، فما الذي يجعل الجسم يتصرف هكذا؟ فهذا رد فعل مناعي، والجهاز المناعي لدينا يتفاعل مع عوامل مختلفة".

تابعت: "الطعام ثير جهاز المناعةـ، فلدينا أمامنا العديد من الأشياء: النباتات المعدلة وراثياً، والتربة التي تعاملت مع المبيدات الكيميائية لتكون صالحة للزراعة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية التي تحتوي على إضافات كيميائية مثل المواد الحافظة والمكسبات والألوان الصناعية، وكل هذه مشكلة كبيرة، كل هذا أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع نسبة حدوث حساسية الطعام بشكل كبير، في الواقع، نسمع عنها كثيراً الآن، أصبح من الممكن أن يسبب أي نوع من الطعام حساسية، بحيث أننا نتعامل معها بحذر شديد".



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

