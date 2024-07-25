شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان نبتة للأطفال.. فوائد ممارسة الأنشطة البدنية والعقلية لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

يحرص مهرجان "نبتة" تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة على تقديم أنشطة وفعاليات تخص الطفل، حيث يهدف هذا المهرجان لتنمية مواهب الأطفال من بينها النشاط البدنى الذى له تأثير إيجابي كبير على صحة الطفل من عدة جوانب، وفى هذا الشأن نقدم فوائد ممارسة النشاط البدنى لطفلك يوميًا وفقًا لموقع "Doctor-ndtv".

فيما يلى.. التأثير الإيجابى لممارسة الطفل الأنشطة الرياضية إدارة الوزن

تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، الأطفال على الحفاظ على وزن صحي، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السمنة ومرض السكري وأمراض القلب وغيرها.



الحفاظ على الصحة البدنية

تعمل التمارين الرياضية على تقوية العظام والعضلات خاصة للأطفال في سن مبكر، ومن ثم تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز وظيفة المناعة، وتعزيز الصحة البدنية بشكل عام.

تأثير النشاط البدنى على الصحة النفسية للأطفال يعزز النشاط البدني لدى الأطفال والكبار على حدٍ سواء من إفراز مادة الإندورفين التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض مثل التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب، مما يعزز الصحة العقلية للأطفال.



النشاط البدنى يُعزز الوظيفة الإدراكية

ممارسة الرياضة لا تعزز الصحة البدنية فحسب، بل لها تأثير أيضًا على الصحة العقلية، حيث يعزز النشاط البدنى الوظيفة الإدراكية، بما في ذلك تحسين أداء الذاكرة والانتباه وتحسين أداء الأطفال خلال فترة الدراسة.

ممارسة الرياضة تُعزز المهارات الاجتماعية

تتيح مشاركة مشاكرة الأطفال في الأنشطة البدنية خاصة الألعاب الجماعية على تطوير المهارات الاجتماعية لديهم وتعزيز العمل الجماعي والتعاون والتواصل بشكل أفضل مع الآخرين.

تعزيز النوم

تساعد التمارين المنتظمة الأطفال على حرق الطاقة الزائدة، ومن ثم تعزيز أنماط النوم الأفضل والتقليل من خطر اضطرابات النوم خاصة في الليل.



