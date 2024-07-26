شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أخطاء شائعة لشرب القهوة تضر صحتك.. ما الطريقة الصحيحة لتناولها؟ والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لفنجان ساخن من القهوة أن يضفي البهجة على يومك، ويحسن مزاجك، وقد أثبتت الأبحاث فوائدها العديدة، بل أن بعض الدراسات زعمت أنها تزيد من طول العمر وتمنع مجموعة كاملة من الأمراض المزمنة، ولكن لجني جميع فوائد القهوة، من المهم مراعاة بعض العوامل عند تناولها، حيث تدعم العديد من الدراسات تناول هذا المشروب، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

وفقًا للدراسات، يمكن أن يقلل تناول 2-5 أكواب من القهوة من خطر الوفاة المبكرة، والإصابة بمرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، والكبد، وسرطان بطانة الرحم، ومرض باركنسون، والاكتئاب، ومع ذلك، فإن زيادة تناول القهوة إلى أكثر من 5 أكواب قد يعكس الفوائد ويؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها، مثل القلق والاكتئاب والأرق والغثيان وغيرها من الآثار الجانبية.

فيما يلى.. الأخطاء الشائعة عند تناول القهوة والتي تحول فوائدها إلى أضرار على صحتك:

- نميل إلى الإفراط

إن شرب كميات زائدة من القهوة يمكن أن يؤدي إلى الأرق وزيادة معدل ضربات القلب، والقلق ومشاكل الجهاز الهضمي وحتى خفقان القلب

- إضافة كميات كبيرة من السكر

يمكنك بسهولة عكس كل فوائد القهوة عند إضافة الكثير من السكر إلى فنجانك، والذى يمكن أن يحولها من كوب صحى إلى مشروب محمّل بالسعرات الحرارية، مما يزيد من خطر زيادة الوزن ومرض السكري ومشاكل صحية أخرى.

- استهلاك إضافات غير صحية

تحتوي العديد من الكريمات التجارية التي نضيفها إلى القهوة، على دهون متحولة غير صحية ومحليات صناعية وإضافات أخرى، اختر خيارات أكثر صحة مثل حليب اللوز أو حليب جوز الهند أو كمية صغيرة من الحليب كامل الدسم.

- شرب القهوة على معدة فارغة

انتظر لمدة ساعة قبل أن تصب لنفسك كوبًا ساخنًا من القهوة، حيث يمكن أن يؤدي شرب القهوة أول شيء في الصباح على معدة فارغة إلى زيادة حمض المعدة، مما يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي وارتجاع الحمض ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، لذلك تناول وجبة خفيفة صغيرة أو وجبة إفطار قبل القهوة.

- الاعتماد على القهوة وحدها للبقاء مستيقظًا ونشطًا

إن استخدام القهوة كمصدر أساسي للطاقة بدلاً من الحصول على قسط كافٍ من النوم والتغذية السليمة وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق ودورة من الاعتماد على الكافيين.

- عدم شرب كمية كافية من الماء

القهوة مدرة للبول، مما يعني أنها يمكن أن تزيد من إنتاج البول وقد تؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم موازنتها مع تناول كمية كافية من الماء، لذلك تأكد من شرب الكثير من الماء طوال اليوم للبقاء رطبًا.

ما هي الطريقة الصحيحة لتناول القهوة لجنى ثمارها؟

- احرص دائمًا على الحد من استهلاكك للقهوة إلى 4 أكواب كحد أقصى يوميًا، حيث قد تفوق مخاطر الإفراط في الاستهلاك الفوائد.

- بعد الاستيقاظ، انتظر لمدة ساعة لتناول القهوة لنفسك.

- تناول كوبًا من الماء قبل تناول القهوة، ستضمن لك هذه القاعدة ترطيب نفسك جيدًا.

- أضف الكثير من الفواكه المرطبة إلى نظامك الغذائي لمنع الجفاف بسبب تناول القهوة.

ما هو الوقت المناسب والوقت الخاطئ لتناول القهوة؟

تناول فنجان القهوة الأول بعد ساعة من الاستيقاظ، من الأفضل تناوله بين الساعة 9:30 صباحًا و11 صباحًا، ولكن تجنب تناول مشروبات الكافيين بما في ذلك القهوة بعد الساعة 7 مساءً لأنه قد يؤثر على دورة نومك.

كم عدد أكواب القهوة التي يجب أن تشربها؟

من المستحسن عمومًا الحد من تناول القهوة إلى حوالي 3-4 أكواب يوميًا.