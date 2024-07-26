شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: السوشيال ميديا والموبايل يؤثران على جودة النوم لدى المراهقين والان مع تفاصيل الخبر

لقد أثار التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية للمراهقين مخاوف كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على الصحة العقلية وأنماط النوم، وقد سلطت إحدى الدراسات الضوء على الروابط المحتملة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسوء جودة النوم لدى الشباب، ومع ظهور هذه الأعراض، يجب أن يتبنى المراهقون والآباء تدابير فعالة لتحسين جودة النوم.

النتائج الرئيسية من الأبحاث الحديثة

تناولت دراسة حديثة نشرت في مجلة "صحة المراهقين"، عادات استخدام الشاشات التي ترتبط بنوم أفضل بين المراهقين، وأكدت الدراسة، التي قادها الدكتور جيسون ناجاتا، أستاذ مشارك في طب الأطفال في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، على أهمية النوم الكافي للنمو البدني والعقلي للأفراد الصغار، ووجد بحث الدكتور ناجاتا أن المراهقين الذين تركوا الإشعارات مفتوحة، حتى في الوضع الصامت، حصلوا على نوم أقل مقارنة بمن أغلقوا هواتفهم تمامًا أو أبقوها خارج غرفة النوم.

كشفت نتائج الدراسة، أن عددًا كبيرًا من المراهقين يعانون من اضطرابات النوم، وعلى وجه التحديد، أفاد 16.2% منهم بأنهم استيقظوا على مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، واعترف 19.3% منهم باستخدام هواتفهم أو أي جهاز آخر إذا استيقظوا أثناء الليل، وأشار الدكتور ناجاتا إلى أن المراهقين حساسون للغاية لإشعارات الهاتف وغالبًا ما يستيقظون على الفور عندما يسمعون إشعارات هواتفهم، وحتى عندما يكون الهاتف في وضع صامت أو يهتز، فقد يظل المراهقون يتحققون منه طوال الليل، مما يؤدي إلى زيادة اليقظة وصعوبة العودة إلى النوم.

فيما يلى.. تقدم الدراسة عدة نصائح عملية لتحسين جودة النوم لدى المراهقين:

أبقِ الشاشات خارج غرفة النوم

إن وجود الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفاز أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت في غرفة النوم يرتبط بقصر مدة النوم، وإزالة هذه الأجهزة من منطقة النوم يمكن أن يعزز عادات النوم الصحية.

قم بإغلاق الهاتف بشكل كامل عند النوم

إن ترك رنين الهاتف قيد التشغيل أو ضبط الإشعارات على الوضع الصامت أو الاهتزازي يرتبط بقلة النوم، لذا يجب على المراهقين إغلاق هواتفهم تمامًا أو الاحتفاظ بها خارج غرفة النوم لتقليل الإزعاج، وقد وجدت الدراسة أن إبقاء رنين الهاتف قيد التشغيل يزيد من خطر اضطراب النوم بنسبة 25%.

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم

إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الدردشة عبر الإنترنت أو ألعاب الفيديو أو مشاهدة مقاطع الفيديو قبل النوم قد يقلل بشكل كبير من جودة النوم، ويجب على المراهقين تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة على الأقل من موعد النوم لضمان نوم أكثر راحة.

امتنع عن استخدام الهاتف إذا استيقظت ليلًا

إذا استيقظت أثناء الليل، فيجب عليك مقاومة الرغبة في استخدام الهاتف أو التحقق من مواقع السوشيال ميديا، إن استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء الاستيقاظ ليلاً يمكن أن يؤدي إلى مزيد من اضطراب أنماط النوم، ووفقًا للدراسة، أفاد خُمس المراهقين باستخدام هواتفهم بعد الاستيقاظ أثناء الليل، وهو ما ارتبط بانخفاض النوم بشكل عام.