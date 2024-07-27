شكرا لقرائتكم خبر عن تناوله فى الصباح.. 5 فوائد صحية لتناول الماء بالعسل والان مع تفاصيل الخبر

المشروب الصباحي هو ذلك المشروب الذي يتحكم في يقظتك وصحتك وانتباهك طوال اليوم، لا يمكن أبدًا أن تغفل أهمية مشروبك الصباحي الذي يلي وجبة إفطار الصحية التي تبدأ بها يومك، فإذا كانت خياراتك في بدايه اليوم صحية كان يومك صحيا ومثاليا ولا يسبب لك الكسل أو الخمول أو الشعور بالرغبة في الراحة أو يعيقك عن مزاولة أعمالك اليومية بشكل مثالي كما أنه يعطيك الحيوية والنشاط واليقظة والانتباه.

وفقا لتقرير نشر في موقع "انديا تايم" فإن هناك الكثير من المشروبات الصحية التي تلي وجبة الإفطار يمكن أن تساعد على اليقظة والنشاط والتركيز والانتباه، يركز الكثيرين على مشروبات الكافيين التي تعزز من اليقظة ولكن هناك مشروبات صحية أيضا تتمثل في المياه بالعسل سواء باردا أو دافئا هذا المشروب يعد مشروب صباحي مثالي للكثير من الفوائد الصحية المذهلة التي يقدمها للجسم والصحة

يوضح التقرير أن العسل في هذا الكوب السحري يعزز من الطاقة والقوة وسلامة الأعصاب وذلك لأنه مصدرا طبيعيا وصحيا للغاية للكربوهيدرات الصحية التي تعزز من طاقة الجسم ونشاطه.

هذا المشروب المخلوط بالمياه يساعد على الترطيب العميق بشكل جيد صيفا أو شتاء يعد مشروبا صحيا ومثاليا لترطيب الجسم وحمايته من الجفاف

هذا المشروب به خصائص مضادة للبكتيريا قوية وذلك بشكل طبيعي يعمل على تعزيز دفاعات الجسم ضد المرض ويقوي الجهاز المناعي ويمنع العدوى بشكل كبير.

الماء بالعسل هو مشروب محلى بشكل طبيعي لا يحتوي على السكريات مزعجة أو مرهقة للجسم أو تشعره بالخمول ولكنها في الوقت ذاته تعطيه الطاقة والحيوية والنشاط.

يعرف العسل والماء بخصائصهما المرطبة والمهدئة للجسم وللجلد أيضا مما يعزز من رطوبة البشرة ونضارة الجلد والجسم.

وحذر التقرير من زيادة نسبة العسل حتى لا تكون سعرات حرارية وسكرية عالية فيجب الاعتدال في كمياته، كما ان من يعاني من الحساسية تجاه العسل عليه أن يكون أكثر حذرا تجاه هذا المشروب بشكل خاص.