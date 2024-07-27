شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ يومك بالدهون الصحية.. تكافح الالتهابات وتحد من الشعور بالجوع والان مع تفاصيل الخبر

يسعى معظمنا للتخلص من الوزن الزائد وأول ما يتبادر إلى أذهاننا هو التخلي عن الأطعمة الغنية بالدهون للحصول على وزن صحى، ولكن الأغلبية لا يعرفون أن الدهون في النظام الغذائي، خاصة الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، مفيدة للحفاظ على لياقتك والحفاظ على صحة القلب وعلى صحتك العامة، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" فوائد بدء يومك بحصة من الدهون الصحية قبل تناول أي مكون غذائي آخر.

فيما يلى.. 5 دهون صحية ابدأ بها يومك لجنى المزيد من الفوائد الصحية:

زيت جوز الهند

نظرًا لأن زيت جوز الهند يحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs)، والتي يتم هضمها بشكل مختلف عن الدهون الأخرى، فإن زيت جوز الهند هو نوع خاص من الدهون، وتعد MCTs مصدرًا رائعًا للطاقة السريعة حيث يمكن للكبد امتصاصها بسرعة وتحويلها إلى طاقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا لزيت جوز الهند في تعزيز صحة الأمعاء عن طريق درء الالتهابات والكائنات الحية الدقيقة الخطيرة، كما يمكن أن يسهل امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون بشكل أفضل ويساعد في الهضم.

الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) مع رفع نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)، وهو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية بشكل استثنائي، تساعد هذه الدهون الصحية للقلب بشكل كبير في الحفاظ صحة القلب والأوعية الدموية، ويحتوي الأفوكادو على الكثير من الألياف الغذائية بالإضافة إلى الدهون، مما يعزز الهضم الصحي ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام من خلال الحفاظ على شعورك بالشبع، كما يحتوي على مجموعة رائعة من المعادن، مثل البوتاسيوم، وهو ضروري للحفاظ على مستويات ضغط الدم الطبيعية، والفيتامينات، مثل K وE وC والعديد من فيتامينات B.

المكسرات وزبدة الجوز

زبدة الجوز المصنوعة بشكل طبيعي، وكذلك المكسرات مثل الجوز واللوز، هي مصادر رائعة للدهون الصحية، ومن بين هذه الدهون أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعد ضرورية للصحة الإدراكية والعقلية، بالإضافة إلى ذلك، تساعد المكسرات الغنية بالألياف الغذائية والبروتين في إبقائك ممتلئًا طوال الصباح، حيث تحتوي المكسرات وزبدة الجوز على مزيج قوي من الألياف والبروتين والدهون الصحية التي تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة الثابتة وتفادي نوبات الجوع في منتصف اليوم.

يمكنك تناول حفنة من المكسرات كوجبة خفيفة سريعة وصحية في الصباح أو إضافتها للعصائر والأطعمة.

بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا هي من المصادر القوية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعمل على تقليل الالتهاب وتعزيز الصحة العقلية، كما أنها تحتوي على الكثير من الألياف، التي تساعد على خفض مستويات السكر في الدم عن طريق تأخير امتصاص السكر في مجرى الدم وتدعم صحة الجهاز الهضمي، علاوة على ذلك، تعد بذور الشيا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية خلاياك من الأذى، حيث تمتص بذور الشيا ما يصل إلى 12 ضعف وزنها في الماء عند نقعها، مما يخلق مادة تشبه الهلام يمكن أن تمنح العديد من الأطعمة المزيد من الحجم والملمس.

ولتحسين المحتوى الغذائي، يمكنك إضافة بذور الشيا إلى الشوفان، كما يمكنك إضافة بذور الشيا إلى العصائر لتوفير المزيد من التغذية.

الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني كامل الدسم هو مصدر رائع للبروبيوتيك، الذي يحسن صحة الجهاز الهضمي والدهون الصحية والبروتين عالي الجودة، ويعزز بروتين الزبادي اليوناني نمو العضلات وإصلاحها بينما تساعدك الدهون الصحية على الشعور بالشبع والرضا، ويحتوي الزبادي اليوناني على البروبيوتيك، وهي كائنات دقيقة جيدة تدعم صحة الجهاز الهضمي وقد تعزز أداء الجهاز المناعي، ويعتبر الزبادي اليوناني هو إضافة لذيذة وقابلة للتكيف مع وجبة الإفطار الخاصة بك بسبب قوامه الكريمي.