شكرا لقرائتكم خبر عن عصائر تنشط العقل وتعزز الذاكرة صحة الجهاز العصبي.. وقود المخ والان مع تفاصيل الخبر

المخ من أهم أجهزة الجسم التي تحتاج إلى وقود لكي تتابع عملها بجد واجتهاد ولا تخفت وظائفها تدريجيًا بمرور الزمن أو بتراكم الإجهاد العام المرضي والنفسي، فالمخ وعملياته الحيوية وقدرته على تعزيز الإدراك والعمل لابد وأن يتم من خلال نظام حياتي وحركي وتغذوى جيد وسليم وصحي.

وفقا لتقرير نشر في موقع "ميديسن هيلث" الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن هناك بعض المشروبات التي تعزز من الصحة العقلية وكذلك تعزز من قدرة المخ على أداء وظائفه مثل الإدراك والتركيز والفهم والاستيعاب والتحليل وكذلك الانتباه، وغيرها الكثير من الوظائف الإدراكية والعقلية.

أضاف التقرير موضحًا أن عصير الخضروات الأخضر الطبيعي تناوله يوميا وفقا للأبحاث يساعد على تعزيز الفكر والعقل ويؤخر من التدهور العقلي الذي يظهر تدريجيا كلما تقدمنا في العمر، الكثير منا يتجنب تناول العصير الأخضر، ونقبل على تناول الفاكهة وعصائرها، فى حين أن عصير الخضروات يساعد بشكل كبير على تعزيز عمل الدماغ وتعزيز اللوتين وحمض الفوليك في الجسم مما يعزز من قدرة الدماغ والعقل على العمل بشكل جيد.

هناك نوعية من المشروبات الخضراء أو مشروبات الخضروات تتفوق عن غيرها في تعزيز الصحة العقلية وتأخير التدهور العقلي والتي من بينها

عصير السبانخ الصحي والمفيد والمعزز للطاقة وعمل المخ.

عصير اللفت إذا ما تناولته يوميا يعزز من قدراتك العقلية وانتباهك.

عصير الكرنب يساعد بشكل كبير على تعزيز صحة العقل والانتباه.

يمكنك أيضا أن تضف هذه المكونات بشكل صحيح دون عصرها لطبق السلطة المختلفه، يمكن أيضا الخلط بين الفاكهة والخضروات لإنتاج مزيج رائع يحتوي على فيتامينات رائعه تعزز من الصحة العقلية وعمل المخ مثل فيتامين ج المعزز للمناعة والأعصاب وكذلك فيتامين أ.