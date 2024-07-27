شكرا لقرائتكم خبر عن احذرى.. تعرض طفلك للسخونية لفترة طويلة قد تهدد حياته والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن تعرض الأطفال للسخونية لفترة طويلة قد تهدد حياتهم، مضيفًا أن الأم يجب عليها ألا تترك الطفل يتعرض لارتفاع في درجة حرارته لفترة طويلة من الوقت بإعطائه الأدوية الخافضة للحرارة بانتظام بجانب الكمادات الفاترة.

وأوضح أن السخونية يمكن أن تكون عرضًا لأمراض خطيرة مثل: التهاب الحمى الشوكية، التهاب السحايا في المخ.

وتابع قائلاً: أن عدم متابعة ارتفاع حرارة الطفل يمكن أن تسبب بؤرا صرعية في الفص الأمامي للمخ وتسبب الصداع ولا يستطيع الطفل النوم أو تناول الطعام أو الرضاعة.

وعن طرق علاج السخونية عند الأطفال أوضح أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة أنه يمكن خفض درجة حرارة الجسم من خلال الكمادات باستخدام قطعة قماش مبللة بماء فاتر فوق جبهة الطفل وإبطيه ورقبته.

وشدد على ضرورة تقديم الكثير من السوائل لتعويض ما فقده الطفل بسبب التعرق، مع ارتداء الملابس الخفيفة المصنوعة من القطن ومنح الطفل الراحة التامة.

وعن طرق الوقاية من تعرض الأطفال للسخونية بشكل متكرر أوضح الدكتور علاء عبد العزيز أنه يجب تجنب تعرض الطفل المباشر للشمس خاصة خلال ساعات الذروة، مع ضرورة شرب الكثير من الماء حتى لو لم يشعر الطفل بالعطش والاستحمام بماء فاتر عدة مرات في اليوم، مضيفاً أنه يجب تعزيز مناعة الطفل بتناول نظام غذائى صحى يركز على تناول الخضروات والفواكه الطازجة.