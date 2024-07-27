شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. 4 أصوات يومية قد تؤدى إلى فقدان السمع والان مع تفاصيل الخبر

التعرض المفرط للضوضاء الصاخبة في مكان عملك، أو أثناء تنقلك اليومي، أو في أماكن الترفيه يضر بصحة سمعك، وقد يؤدي التعرض المطول للضوضاء الصاخبة لفترة قصيرة إلى إتلاف الأذن الداخلية، ما يؤدي إلى مشاكل في السمع. كن على دراية بهذه الضوضاء الصاخبة المدمرة وابتعد عنها، وكلما زاد الصوت، زادت سرعة الفترة التي يسببها حدوث مشاكل السمع وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

أصوات عالية قد تضر بسمعك 1 - أدوات البناء

تنتج آلات البناء مستويات ضوضاء عالية مثل المناشير والجرافات والمطارق الهوائية، مما يعرضك للخطر على الفور إذا لم ترتدي حماية مناسبة للأذن، ارتدِ دائمًا سماعات الرأس أو سدادات الأذن التي تعمل على إلغاء الضوضاء عند استخدام الآلات الصاخبة أو إذا كنت بالقرب من هذه الأصوات، لأن تلف السمع لا يمكن إصلاحه.

2 - مستوى صوت الأجهزة الصوتية الشخصية مثل سماعات الأذن

كلما ارتفع الصوت، كلما كان الوقت المستغرق لمشاكل السمع أقصر. يرفع معظم الأشخاص مستوى الصوت في سماعات الأذن أو سماعات الرأس لحجب الضوضاء المحيطة . تحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن التعرض المطول للموسيقى التي تزيد عن 60% من مستوى الصوت يمكن أن يضر بالسمع. يجب الانتباه إلى مستويات الصوت والتفكير في استخدام سماعات الرأس التي تعمل على إلغاء الضوضاء لتقليل الحاجة إلى مثل هذه الأصوات العالية.

3 - الألعاب النارية والانفجارات

قد تتعرض الخلايا الشعرية الحساسة في الأذن الداخلية، والتي هي المسؤولة عن استقبال الدماغ للصوت، لأضرار ناجمة عن موجات الصدمة الانفجارية المفاجئة والقوية التي تنمو مرة أخرى، مما قد يسبب الدوار (الشعور بالدوخة)، والطنين (رنين الأذن)، ومشاكل السمع.

4 - الأماكن العامة

يمكن سماع أصوات صاخبة حتى في الأماكن التي تبدو هادئة، يمكن أن تكون الموسيقى في صالات البولينج ودور السينما والممرات أعلى من المستوى الآمن. كن حذرًا من محيطك وتوقف عن الضوضاء إذا استطعت.