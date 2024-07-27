شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نوعا من الأدوية احذر تناولها مع القهوة.. أبرزها مسيلات الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من بعض الأدوية التي يجب عدم تناولها مع القهوة، موضحة إن تناول بعض الأدوية مع فنجان القهوة الصباحي قد يؤدي إلى آثار جانبية كارثية ومضاعفات خطيرة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والنزيف غير الشديد.

وأوضحت الصحيفة إن بعض الأدوية الشائعة يمكن أن تتفاعل مع القهوة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين، وأن تناول بعض الأدوية إلى جانب القهوة أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

أهم الأدوية التي يحذر تناولها مع القهوة: مضادات الاكتئاب..

تأتي مضادات الاكتئاب مصحوبة بقائمة طويلة من الآثار الجانبية، وبعضها قد يجعل من الصعب شرب القهوة في الصباح.

قالت الدكتورة جينيفر بورجوا، الصيدلانية وخبيرة الصحة، إنه يمكن أن يتفاعل الكافيين مع هذه الأدوية، مما قد يتسبب في ارتفاع خطير في ضغط الدم.

تمنع الفئات القديمة من مضادات الاكتئاب، مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ومثبطات أحادي الأمين أوكسيديز (MAOIs)، الجسم من استقلاب الكافيين بشكل صحيح.

في العادة، يتم تصفية الكافيين من خلال الكلى على شكل بول، ومع ذلك، فإن هذه الأدوية تقاطع هذه العملية، مما يجعل الكافيين يبقى في الجسم لفترة أطول، مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم بشكل مستمر.

هل ستقلل من تناول الكافيين؟

وقال الدكتور هافي نجو هاميلتون، المستشار السريرى، والصيدلاني في المركز الطبي لجامعة مينيسوتا ، إن الأدوية مثل فلوفوكسامين، و هينيلزين (نارديل)، وترانيلسيبرومين (بارنات) هي الأسوأ في هذا الصدد.

يقدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن واحدًا من كل 10 أمريكيين فوق سن 12 عامًا يتناولون مضادات الاكتئاب، وهو ما يصل إلى حوالي 37 مليون شخص .

لا توجد تفاعلات معروفة بين الكافيين ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية الأحدث مثل زولوفت، ليكسابرو، وبروزاك.

أدوية البرد والحساسية التي لا تستلزم وصفة طبية..

تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 3 من كل 4 بالغين في الولايات المتحدة يستخدمون أدوية البرد والحساسية المتاحة دون وصفة طبية لمعالجة الأعراض.

تحتوي العديد من هذه الأدوية على مادة السودوإيفيدرين المنشطة، والتي تعمل على تضييق الأوعية الدموية في الممرات الأنفية لتقليل التورم والاحتقان.

ومع ذلك، من خلال القيام بذلك، يحفز السودوإيفيدرين الخلايا في الدماغ المسؤولة عن استجابة "القتال أو الهروب" التي تحافظ على سلامتنا عندما نكون تحت التهديد.

وقال الدكتور نجو هاملتون إن شرب القهوة مع هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه الأعراض ويجعلك تشعر بالتوتر والقلق.

وتشير إلى الأدوية المتاحة دون وصفة طبية مثل سودافيد وموسينيكس باعتبارها منتجات شائعة تحتوي على السودوإيفيدرين.

يوصي الدكتور نجو هاملتون بتناول هذه الأدوية قبل ساعتين أو بعد 4 ساعات من تناول فنجان القهوة.

أدوية السكري..

الصيادلة يحذرون من أن شرب القهوة المحلاة مع الأنسولين قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.

يتناول واحد من كل 10 أمريكيين الأنسولين للتحكم في مرض السكري، ورغم أن الأنسولين لا يتفاعل بشكل مباشر مع الكافيين، إلا أنه قد يتعارض مع قهوتك الصباحية.

وقال الدكتور نجو هاملتون،إن القهوة ترفع نسبة السكر في الدم، وخاصة إذا كانت تحتوي على الكريمة والسكر أيضًا، سوف يرتفع مستوى السكر في الدم لديك، مما يجعل الدواء الذي تتناوله أقل فعالية.

في الواقع، فإن شرب أي شيء يحتوي على الكافيين يمكن أن يزيد مستويات الأنسولين والسكر في الدم، وذلك وفقًا لبحث أجرته الجمعية الأمريكية للسكري.

وبالإضافة إلى الأنسولين، يشير الدكتور نجو هاملتون إلى عقار الميتفورمين الذي يخفض سكر الدم، والذي تناوله أكثر من 20 مليون أمريكي في عام 2021، وهي أحدث البيانات المتاحة.

ويوصي الدكتور نجو هاملتون بتتبع مستوى السكر في الدم لتحديد ما إذا كان يجب عليك شرب القهوة مع أدويتك.

المضادات الحيوية..

يتم وصف المضادات الحيوية لمجموعة واسعة من الالتهابات، ويقدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم كتابة أكثر من 230 مليون وصفة طبية لهذه الأمراض في عام 2022 وحده.

يمكن أن يعمل هذا المضاد الحيوي على تثبيط عملية التمثيل الغذائي للكافيين، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الكافيين في الدم، مشيرين على وجه التحديد إلى السيبروفلوكساسين، المعروف أيضًا باسم سيبرو، والذي يستخدم عادةً لعلاج الالتهابات البكتيرية مثل التهابات المسالك البولية والتهابات المثانة والإسهال المعدي والتهابات الجيوب الأنفية.

وعلى غرار أدوية البرد والحساسية، فإن "هذا المضاد الحيوي يمكن أن يثبط عملية التمثيل الغذائي للكافيين، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الكافيين في الدم".

كما هو الحال مع الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، فإن تناول هذا الدواء مع القهوة قد يؤدي إلى تسارع ضربات القلب والشعور بالتوتر.

مسيلات الدم..

الوارفارين هو أقدم وأشهر مسيلات للدم في أمريكا، ومع ذلك، فإن تناوله مع القهوة قد يؤدي إلى نزيف حاد، ويعتبر الوارفارين هو أقدم وأشهر مسيل للدم في أمريكا، ومع ذلك، فإن تناوله مع القهوة قد يؤدي إلى نزيف حاد.

تشير دراسة جديدة إلى أن 8 ملايين أمريكي يتناولون أدوية سيولة الدم، والتي تستخدم لمنع تجلط الدم.

الوارفارين هو الأقدم والأكثر شيوعاً، ويمثل حوالي ربع وصفات أدوية سيولة الدم في الولايات المتحدة - حوالي 2 مليون وصفة - وفقاً لعيادة كليفلاند.

وقال الدكتور نجو هاملتون، إن الكافيين يمكن أن يمنع تحلل مسيلات الدم، مما يترك كمية أكبر من الدواء باقية في الجسم.

ومع ذلك، فإن هذا الأمر خطير بشكل خاص، حيث أن تناول كمية كبيرة من الدواء قد يؤدي إلى نزيف مفرط، حتى من الإصابات البسيطة مثل قطع الورق.

بالنسبة للوارفارين على وجه التحديد، يوصي الدكتور نجو هاملتون بالانتظار "ما لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات" قبل تناول القهوة بعد تناول الوارفارين، لأن هذا "يشكل تفاعلاً دوائياً كبيراً للغاية بين الوارفارين والكافيين"، ولكن مسيلات الدم الأحدث مثل إليوس لا ينبغي أن تسبب هذه التفاعلات، على الرغم من أن الوارفارين أكثر شيوعا.

أدوية ضغط الدم..

تقدر الجمعية الأمريكية لكليات الصيدلة أن 117 مليون وصفة طبية لحاصرات بيتا تم توزيعها على 26 مليون أمريكي.

تهدف هذه الأدوية إلى خفض ضغط الدم ومنع تأثير هرمون الأدرينالين، مما يساعد على تحسين تدفق الدم وخفض معدل ضربات القلب.

قال الدكتور نجو هاميلتون: "تعمل حاصرات بيتا على تقليل معدل ضربات القلب حتى لا يضطر قلبك إلى العمل بجهد كبير، ولكن عندما تشرب القهوة أو أي مشروبات تحتوي على الكافيين، فإن ذلك يزيد من معدل ضربات قلبك ويرفع ضغط دمك في نهاية المطاف، وهذا ليس تفاعلاً مباشراً بين الأدوية، بل إنه أشبه بمقاومة حاصرات بيتا."

وتقترح تناول هذه الأدوية قبل ساعتين أو بعد 4 ساعات من تناول فنجان من القهوة أو أي مشروب يحتوي على الكافيين.

أدوية الغدة الدرقية ..

الحقيقة حول الغدة الدرقية: كيف يتم إخبار النساء أنهن مصابات بالاكتئاب أو انقطاع الطمث بينما في الواقع الغدة الدرقية غير نشطة.

يعد دواء ليفوثيروكسين، والذي تم تصميمه لعلاج قصور الغدة الدرقية، أحد أكثر الأدوية الموصوفة في أمريكا، بإجمالي 23 مليون وصفة طبية سنويًا.

ومع ذلك، حذر الدكتور نجو هاملتون من أن تناول هذه الأدوية مع أي نوع من الطعام - بما في ذلك القهوة - يمكن أن يقلل من كمية الدواء التي يمتصها الجسم.

وأظهرت إحدى المراجعات التي أجريت عام 2020 أن الكافيين يقلل من معدل الامتصاص بنسبة تصل إلى 50 %.

وقال الدكتور ويليام فرانكلين، مؤسس ومدير مركز فيكتوري ميديكال الطبي في تكساس، لموقع ديلي ميل إن الأشخاص الذين يتناولون الليفوثيروكسين يجب أن يتناولوا الدواء "على معدة فارغة مع الماء والانتظار لمدة 30 إلى 60 دقيقة قبل تناول الكافيين".

أدوية الزهايمر..

ويقدر الخبراء أن واحدا من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة فوق سن 65 عاما تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعا من الخرف.

الأدوية المستخدمة لعلاج أعراض هذا الاضطراب، والتي تسمى مثبطات الكولينستريز، تمنع تحلل الأستيل كولين، وهي مادة كيميائية تساعد في تكوين الذاكرة والتفكير، ولكن تناول هذه الأدوية مع القهوة يؤدي إلى إحكام حاجز الدم في المخ، مما يجعل من الصعب وصول الدواء إلى المخ، ويقول الدكتور نجو هاملتون: "في نهاية المطاف، يقلل ذلك من فعاليته".

وأشارت إلى أن دواءي دونيبيزيل وريفاستيجمين هما السببان الأكثر احتمالا في حدوث هذا التأثير.

وأشارت أيضًا إلى أن من يتناول هذه الأدوية يجب أن يتناولها قبل ساعتين أو بعد 4 ساعات من تناول القهوة.

أدوية هشاشة العظام..

هشاشة العظام هي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة أو هشة مع مرور الوقت، مما يتسبب في كسرها حتى مع الضغوط البسيطة مثل السعال.

يقدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 10 ملايين أمريكي فوق سن الخمسين يعيشون مع هذه الحالة ويتناولون أدوية مثل الريسندرونات والإيباندرونات لإبطاء عملية تكسير العظام.

ومع ذلك، على غرار أدوية الغدة الدرقية، فإن تناول هذه الأدوية مع القهوة قد يؤدي إلى عدم امتصاص الجسم لها بشكل صحيح، مما يجعلها أقل فعالية.

وكما هو الحال مع أدوية الغدة الدرقية، يوصي الدكتور نجو هاملتون بالانتظار لمدة ساعتين تقريبًا قبل شرب القهوة أو تناول الطعام.

أدوية الربو..

يعتمد العديد من الأميركيين البالغ عددهم 25 مليونًا والذين يعانون من الربو على موسعات الشعب الهوائية، وهي فئة من الأدوية الموصوفة طبيًا والتي تعمل على استرخاء وتوسيع مجاري الهواء.

ومع ذلك، فإن خلط موسعات الشعب الهوائية مثل الأمينوفيلين والثيوفيلين مع القهوة قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية للدواء مثل التهيج والأرق.

وقال الدكتور نجو هاميلتون:"خاصة إذا كنت جديدًا على الدواء، انتظر وشاهد كيف ستتحسن حالتك مع الدواء أولاً قبل أن تبدأ في شرب القهوة لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية".

إذا كنت لا تزال ترغب في شرب القهوة، فإنه يفضل تناول هذه الأدوية قبل أو بعد 4 ساعات من تناولها.

أدوية علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه..

تم تشخيص ما يقرب من واحد من كل 10 أمريكيين تحت سن 17 عامًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتم توزيع حوالي 41 مليون وصفة طبية، تساعد هذه الأدوية على تنظيم النواقل العصبية مثل الدوبامين والنورادرينالين لتحسين التركيز والانتباه والتحكم في الدوافع.

ومع ذلك، فإن تناول أدوية مثل أديرال وريتالين مع القهوة قد يجعلها أقل فعالية ويؤدي إلى زيادة النشاط المفرط.

إن أدوية علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والكافيين من المنشطات، وعند الجمع بينهما، يمكن أن يؤدي كل منهما إلى تضخيم تأثيرات الآخر، مما يؤدي إلى الإفراط في التحفيز.

مضادات الذهان..

وفقا لعيادة كليفلاند، يتناول حوالي 4 ملايين أمريكي أحد أشكال الأدوية المضادة للذهان.

تتضمن بعض الأمثلة الأكثر شيوعًا كلوزابين وريسبيريدون وأولانزابين، والتي يتم وصفها عادةً لحالات صحية خطيرة مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب.

تعمل هذه الأدوية على تنظيم الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين للتخفيف من الأعراض مثل الهلوسة.

ومع ذلك، حذر الدكتور نجو هاملتون من أن القهوة قد تقلل من كمية الدواء التي يمتصها الجسم، وإذا كان الشخص يعاني من الهوس، فلن تتمكن الأدوية من إخراجه منه.

وتوصي بالابتعاد عن القهوة تمامًا إذا كان المريض يعاني من نوبة هوس.