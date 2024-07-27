شكرا لقرائتكم خبر عن مرض سيلين ديون.. من الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الشخص المتيبس؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعد غناء نجمة البوب العالمية سيلين ديون في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، نجحت النجمة في التغلب على مرضها، بعد أن كانت تعانى من متلازمة الشخص المتصلب (SPS)، طوال السنوات الماضية، في السطور التالية نتعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للتصلب المتعدد، بحسب موقع Etimes.

ما مرض متلازمة الشخص المتصلب الذى أصاب سيلين ديون؟

متلازمة الشخص المتصلب هي اضطراب عصبي نادر يتميز بتصلب عضلي تدريجي ونوبات مؤلمة متكررة من تشنجات العضلات، تتقلب شدة التصلب، حيث تتحسن الأعراض أحيانًا ثم تتفاقم بشكل غير متوقع.

في حين لا يوجد علاج حاليًا لمتلازمة الشخص المتصلب، تهدف العديد من العلاجات إلى إدارة الأعراض أو إبطاء تقدم الاضطراب. لدى المرضى خيارات مثل العلاج المناعي أو العلاجات المعدلة للمرض لتخفيف حالتهم.

أعراض متلازمة الشخص المتصلب

تظهر متلازمة الشخص المتصلب بأعراض مثل تصلب العضلات في الجذع والذراعين والساقين. قد يُظهر الأفراد المصابون بمتلازمة الشخص المتصلب حساسية متزايدة للضوضاء واللمس والضيق العاطفي، مما قد يؤدي إلى تشنجات عضلية.

مع مرور الوقت، قد يصاب المرضى بوضعيات منحنية، وفي الحالات الشديدة، قد يصبح المشي أو الحركة صعبًا.

من هم المعرضون للخطر؟

تؤثر متلازمة الشخص المتصلب بشكل أساسي على الإناث، ويفوق عدد الذكور بنسبة اثنين إلى واحد.

غالبًا ما ترتبط بأمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل مرض السكري من النوع الأول، والتهاب الغدة الدرقية، والبهاق، وفقر الدم الخبيث.

لا يزال الباحثون يعملون على كشف الآليات الأساسية التي تسبب متلازمة الشخص المتصلب، لكن الأدلة الحالية تشير إلى استجابة مناعية ذاتية سارت بشكل خاطئ في الدماغ والحبل الشوكي.