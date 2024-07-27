شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند إضافة الكركم لهذه المكونات؟ فوائد صحية لا تحصى والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الكركم، وهو عنصر أساسي في كل مطبخ، فوائد صحية عديدة وعند تناوله مع أطعمة معينة مثل الزنجبيل والفلفل الأسود وحليب جوز الهند والقرنبيط يتم تعزيز خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ما يزيد من امتصاص الكركمين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا يُفضل اقتران الكركم بأطعمة معينة؟

تتضاعف الفوائد الصحية للكركم عند إقرانه بأطعمة معينة، حيث أن الجمع بين الكركم والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الخضار الورقية والفواكه الحمضية، يعزز خصائصه المضادة للأكسدة بشكل عام.

فيما يلى.. بعض الأطعمة البسيطة التي يمكنك دائمًا تناولها مع الكركم للحصول على أقصى فائدة: الزنجبيل

يؤدي الجمع بين الكركم والزنجبيل إلى تكوين ثنائي قوي معروف بتأثيراته المضادة للالتهابات، ويمكن إضافتهما معًا مع الشاي أو الأطعمة المقلية أو الحساء للحصول على مزيج دافئ ومعزز للصحة.

الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على البيبيرين، وهو مركب يعزز امتصاص الكركمين من الكركم بنسبة تصل إلى 2000%، لذلك أضف قليلًا من الفلفل الأسود إلى أي طبق يحتوي على الكركم لتعزيز امتصاص الجسم للكركمين.

حليب جوز الهند

يتناسب الكركم بشكل رائع مع حليب جوز الهند الذى يعظم من فائدة الكركم ويعزز نكهته أيضًا.

القرنبيط

القرنبيط المشوي مع الكركم والكمون والتوابل الأخرى هو طبق جانبي لذيذ وصحي، حيث يضيف الكركم عمقًا للنكهة ولونًا ذهبيًا جميلًا إلى القرنبيط.

الليمون

تعمل الفواكه الحمضية مثل الليمون على تنشيط الكركمين الموجود في الكركم، لذلك اعصر الليمون الطازج على الخضروات أو السلطات المتبلة بالكركم.

الخضروات الورقية

يمكن للكركم أن يرفع من نكهة الخضروات الورقية مثل السبانخ أو الكرنب أو اللفت الأخضر، اقليها بالثوم والكركم وقليل من الفلفل الحار للحصول على طبق جانبي مغذي ولذيذ.

الزبادي

امزج الكركم مع الزبادي في التتبيلات الخاصة باللحوم أو الخضروات، حيث تعمل نكهة الزبادي اللاذعة على موازنة النكهات الترابية للكركم، مما يخلق تتبيلة تطري الطعام وتضفي عليه نكهة جميلة.

الثوم

يشكل الثوم والكركم مزيجًا قويًا، ليس فقط من حيث النكهة ولكن أيضًا من حيث الفوائد الصحية، استخدمهما معًا في الصلصات أو تتبيلات اللحوم والخضروات.

السلمون

انقع السلمون في مزيج من الكركم وزيت الزيتون وعصير الليمون والأعشاب قبل الشواء، حيث يضيف الكركم قشرة ذهبية ويعزز النكهة العامة للطبق.