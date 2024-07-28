شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض انسداد شرايين القلب.. منها الدوخة وألم يمتد للذراع والان مع تفاصيل الخبر

لا تأتي كل مشاكل القلب مصحوبة بعلامات تحذيرية واضحة، وبعض أعراض مشاكل القلب لا تظهر حتى في صدرك، حيث إنه ليس من السهل دائمًا معرفة ما يحدث وفقًا لما نشره موقع webmd، وبشكل خاص إذا كان عمرك 60 عامًا أو أكبر، أو كنت تعاني من زيادة الوزن، أو مرض السكري، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أو ارتفاع ضغط الدم ، كلما زادت عوامل الخطر لديك.

أعراض انسداد شرايين القلب 1. عدم الراحة في الصدر

إنها العلامة الأكثر شيوعًا لخطر الإصابة بأمراض القلب. إذا كنت تعاني من انسداد في الشريان أو كنت تعاني من نوبة قلبية ، فقد تشعر بألم أو ضيق أو ضغط في صدرك.

ويستمر هذا الشعور عادة لمدة أطول من بضع دقائق. وقد يحدث أثناء الراحة أو أثناء القيام بشيء جسدي، وإذا كان الألم قصيرًا جدًا أو كان مجرد بقعة تؤلمك أكثر عند لمسها أو الضغط عليها، فمن المحتمل ألا يكون قلبك، وإذا كانت الأعراض أكثر شدة ولم تختف بعد بضع دقائق، فيجب مراجعة الطبيب المختص .

2. الغثيان وعسر الهضم وحموضة المعدة أو آلام المعدة

يعاني بعض الأشخاص من هذه الأعراض أثناء الإصابة بنوبة قلبية. بالطبع، قد تشعر باضطراب في المعدة لأسباب عديدة لا علاقة لها بقلبك. فقد يكون الأمر مجرد شيء تناولته. ولكن عليك أن تدرك أن هذا قد يحدث أيضًا أثناء الإصابة بنوبة قلبية، لذا، إذا كنت تشعر بهذه الطريقة وكنت معرضًا لخطر الإصابة بمشكلات في القلب، فاستشر الطبيب لمعرفة ما يحدث.

3. الألم الذي ينتشر إلى الذراع

من الأعراض الأخرى للنوبة القلبية هو الألم الذي ينتشر إلى أسفل الجانب الأيسر من الجسم.و يبدأ الألم في أغلب الأحيان من الصدر ثم ينتقل إلى الخارج.

4. تشعر بالدوار أو الدوخة

يمكن أن تؤدي العديد من الأشياء إلى فقدان توازنك أو الشعور بالإغماء للحظة. ربما لم يكن لديك ما يكفي من الطعام أو الشراب، أو وقفت بسرعة كبيرة، ولكن إذا شعرت فجأة بعدم الاستقرار وكنت تعاني أيضًا من انزعاج في الصدر أو ضيق في التنفس، فعليك الحصول على مساعدة طبية على الفور.

5. ألم في الحلق أو الفك

في حد ذاته، من المحتمل ألا يكون ألم الحلق أو الفك مرتبطًا بالقلب. على الأرجح، يكون ناتجًا عن مشكلة عضلية أو نزلة برد أو مشكلة في الجيوب الأنفية، ولكن إذا شعرت بألم أو ضغط في منتصف صدرك وامتد إلى الحلق أو الفك، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بنوبة قلبية.

6. تشعر بالإرهاق بسهولة

إذا شعرت فجأة بالتعب أو ضيق التنفس بعد القيام بشيء لم تواجه أي مشكلة في القيام به في الماضي - مثل صعود السلالم أو حمل البقالة من السيارة - حدد موعدًا مع طبيبك على الفور.

7. الشخير

من الطبيعي أن تشخر قليلاً أثناء نومك. ولكن الشخير المرتفع بشكل غير عادي والذي يبدو وكأنه شهقة أو اختناق يمكن أن يكون علامة على انقطاع التنفس أثناء النوم. وهذا يحدث عندما تتوقف عن التنفس للحظات وجيزة عدة مرات في الليل أثناء نومك. وهذا يضع ضغطًا إضافيًا على قلبك.

8. التعرق

قد يشير التعرق البارد دون سبب واضح إلى الإصابة بنوبة قلبية.

9. سعال لا يتوقف

إذا كنت تعاني من سعال طويل الأمد ينتج عنه مخاط أبيض أو وردي اللون، فقد يكون ذلك علامة على قصور القلب . يحدث هذا عندما لا يتمكن القلب من مواكبة متطلبات الجسم، مما يتسبب في تسرب الدم مرة أخرى إلى الرئتين.

10. ساقيك وقدميك وكاحليك متورمة

قد يكون هذا علامة على أن قلبك لا يضخ الدم بالكفاءة التي ينبغي، وعندما لا يتمكن القلب من ضخ الدم بسرعة كافية، يتراكم الدم في الأوردة ويسبب الانتفاخ.

يمكن أن يؤدي قصور القلب أيضًا إلى صعوبة قدرة الكلى على إزالة الماء الزائد والصوديوم من الجسم، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ.

11. عدم انتظام ضربات القلب

من الطبيعي أن يتسارع نبض قلبك عندما تشعر بالتوتر أو الإثارة أو أن يتخطى أو يضيف نبضة من حين لآخر.