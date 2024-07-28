شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصبح شخصية حازمة.. 6 نصائح من الطب النفسى هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

الحزم هو مهارة تواصل يمكن أن تساعدك في التعبير عن نفسك، فهو يساعدك للدفاع عن وجهة نظرك، وهذا لا يعني أن تكون عدوانيًا أثناء التعبير عن آرائك، يمكنك أن تكون حازمًا دون أن تكون عدوانيًا لكن الحزم لا يأتي بشكل طبيعي للجميع، قد يكون من الصعب على بعض الأشخاص أن يكونوا حازمين بسبب الخوف من إيذاء مشاعر الآخرين، لكن لا ينبغي لك أن تسمح للآخرين بالسيطرة عليك، ولا ينبغي لك أن تشارك آرائك مع الآخرين بطريقة عدائية، وفقًا لما نشره موقع healthshots، وفقًا للطب النفسى نقدم نصائح بسيطة لتصبح شخصية حازمة.

ويساعد الحزم على تعزيز التواصل الواضح والمفتوح، ما يؤدي إلى علاقات أكثر صحة ويقلل من سوء الفهم، كما يساعد في بناء الثقة بالنفس وتقدير الذات، لأنه يسمح للناس بالتعبير عن احتياجاتهم والدفاع عن أنفسهم، ويساعد في حل المشكلات وحل النزاعات من خلال تعزيز الحوار المحترم والبناء.

فيما يلي بعض الطرق التي تمكنك من أن تكون حازما دون أن تكون عدوانيا: 1. استخدم عبارات تبدأ بـ "أنا"

إن استخدام عبارات تبدأ بـ "أنا" لا يعني أنانية دائمًا يجب عليك التعبير عن أفكارك ومشاعرك من وجهة نظرك لتجنب إلقاء اللوم على الآخرين والتعامل معهم بوقاحة يمكنك أن تقول "أنا أشعر بالإحباط عندما لا يبدأ العمل في الوقت المحدد" بدلاً من أن تقول "أنت دائمًا تبدأ العمل متأخرًا".

2. حافظ على التواصل البصري

لا تنظر إلى حذائك أو أي شيء آخر في الغرفة أثناء عرض وجهة نظرك. إن التأكد من إجراء اتصال بصري مناسب مع الشخص الآخر أثناء التحدث يظهر الثقة والصدق دون ترهيبه. يساعد ذلك في إقامة اتصال مع الآخرين ويضمن فهم رسالتك بشكل فعال،

3. حافظ على نبرة صوتك هادئة وثابتة

إن لهجة الشخص مهمة للغاية. فالنبرة الهادئة الثابتة تظهر الثقة والسيطرة. وهي تتجنب العداء الذي قد يوحي به النبرة العدوانية. وهي تضمن أن تكون رسالتك حازمة، ولكنها لا تهدد الطرف الآخر بأي شكل من الأشكال.

4. ممارسة الاستماع النشط

إن الاستماع إلى الآخرين بنشاط وعدم تشتيت انتباهك يُظهِر أنك تقدّر وجهة نظرهم. يمكنك أن تهز رأسك، وتصدر أصواتًا إيجابية مثل "هممم"، وأن تعيد صياغة ما يقولونه. سيساعدك هذا في إظهار أنك تفهم آراء الشخص الآخر وتحترمها.

5. كن واضحًا ومحددًا

عبّر بوضوح عن احتياجاتك أو توقعاتك منهم دون أن تكون مبهمًا يساعد الوضوح والتحديد في منع سوء الفهم بين الأشخاص ويضمن فهم رسالتك على النحو المقصود.

6. استخدم لغة الجسد المناسبة

لا تقتصر أهمية الكلمات على إحداث الفارق إذ تعمل لغة الجسد المنفتحة والمسترخية على تكملة رسالتك اللفظية و هذا قد يجعلك تبدو أكثر قابلية للتواصل وأكثر حزماً دون أن تبدو عدوانياً في نظر الآخرين.