شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ يومك صح.. 5 نصائح صباحية لتجنب الإفراط في تناول الطعام والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر التغذية الصباحية أولوية فهى تساعد في الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومقاومة الرغبة في الإفراط في تناول الطعام لاحقًا، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى العديد من المشاكل الصحية مثل السمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومتلازمة تكيس المبايض لدى النساء، وحتى أمراض القلب والأوعية الدموية، وفيما يلي خمس نصائح ابدأ بها يومك للحفاظ على تغذية سليمة، حسبما أفاد موقع "Onlymyhealth".

لا تتخطى وجبة الإفطار

إن تخطي وجبة الإفطار هو وسيلة أكيدة لتعزيز الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، فعندما تستيقظ في الصباح بعد ساعات من عدم تناول الطعام، فإن جسمك يصبح خاويًا، وترتفع هرمونات الجوع لديك، وقد يؤدي هذا إلى اختيارات طعام سيئة وبسبب الجوع، قد تستهلك أيضًا أحجامًا زائدة بمجرد أن تأكل أخيرًا، وبدلاً من ذلك، حاول تناول وجبة إفطار مغذية للغاية لتنظيم الشهية ومنع الجوع.

ابدأ يومك بوجبة إفطار غنية بالبروتين

إن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتينات يمكن أن يعزز الشعور بالشبع طوال اليوم، حيث تساعد البروتينات في تعزيز زيادة إنفاق الطاقة وتنظيم هرمونات الشهية واستقرار مستويات السكر في الدم، والأطعمة التي تحتوي على بروتينات نباتية مثل فول الصويا والبازلاء والعدس وبذور الشيا وما إلى ذلك، لها فوائد إضافية مقارنة بالبروتين الحيواني لأنها منخفضة الدهون المشبعة وتعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، كما أنه تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول وبالتالي تقليل الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط.

إضافة الألياف إلى البروتين

الألياف هي عنصر غذائي آخر يعزز الشعور بالشبع والرضا بعد تناول الطعام، لذلك أدرج الأطعمة الغنية بالألياف في وجبة الإفطار مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور، حيث يقول خبراء التغذية إن البروتين والألياف معًا يساعدان فى مقاومة الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

حافظ على رطوبتك

في كثير من الأحيان، يخطئ أجسامنا في تفسير العطش على أنه جوع، ويمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم في وقف تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، لذلك اهدف إلى شرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا مع تضمين الأطعمة الغنية بالمياه مثل الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي اليومي ويمكن أن يساعدك أيضًا في الحفاظ على رطوبتك ويعزز الشعور بالشبع.

قم بإعداد وجباتك مسبقًا

إن اتباع خطة وجبات مناسبة يمكن أن يساعد في تجنب الاختيارات العشوائية للطعام والتي غالبًا ما تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، كما يمكن أن تساعد وجبات الإفطار المغذية أثناء التنقل في السيطرة على الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.