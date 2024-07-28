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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 5 حالات عليك المبادرة فيها بفحص التهاب الكبد “سي”.. توضيح من “صحة جدة” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، إلى المبادرة بالفحص من التهاب الكبد “سي”؛ وذلك في 5 حالات.
وأوضحت “صحة جدة”، عبر حسابها على منصة “إكس”، أنه ينبغي المبادرة بالفحص من التهاب الكبد “سي” في حالات عدة؛ منها: “إذا كنت تعاني ارتفاعاً في إنزيمات الكبد، وفي حالة “كان أحد أقاربك من الدرجة الأولى مصاباً بالفيروس”.
وأضافت: من الحالات التي يجب فيها الفحص “إجراء عملية أو تم نقل دم لك قبل 1990″، أو “أجريت غسيل كلى”، أو “كنت مصاباً بأمراض الدم الوراثية”.
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