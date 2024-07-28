5 حالات عليك المبادرة فيها بفحص التهاب الكبد “سي”.. توضيح من “صحة جدة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، إلى المبادرة بالفحص من التهاب الكبد “سي”؛ وذلك في 5 حالات.

وأوضحت “صحة جدة”، عبر حسابها على منصة “إكس”، أنه ينبغي المبادرة بالفحص من التهاب الكبد “سي” في حالات عدة؛ منها: “إذا كنت تعاني ارتفاعاً في إنزيمات الكبد، وفي حالة “كان أحد أقاربك من الدرجة الأولى مصاباً بالفيروس”.