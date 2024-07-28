شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى أسباب السعال عند طفلك ومتى يصبح مزمنا؟.. استشارى توضح والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة هبة نبيل محمد عزمى، استشارى الأطفال بمستشفى التحرير العام التابعة لمديرية الصحة بالجيزة، أن السعال عند الأطفال عبارة عن رد فعل طبيعي للتخلص من البلغم، والأجسام الغريبة، والعناصر الملوثة الموجودة في الشعب الهوائية والرئتين.

وأشارت إلى أن السعال عرض وليس مرض فليس هناك مرض اسمه سعال وهو من الأعراض الشائعة لدى الأطفال.

وأكدت استشاري طب الأطفال، أن السعال يعتبر مزمناً إذا إستمر مدةً تتعدى الثلاثة أسابيع، أو عندما يتكرر.

وأضافت، أن ظهور السعال في الفصول الإنتقالية يحتمل أن يكون مؤشرا على وجود حساسية.

وعن أكثر أسباب السعال المتكرر عند الأطفال قالت الدكتورة هبة نبيل محمد عزمى أن السبب الأكثر شيوعًا هو الزكام والإنفلونزا وفي معظم الحالات ينجم السعال عن عدوى فيروسية مصحوبة بالأعراض، وتشمل: احتقان الأنف، وفرط الإفراز من الأنسجة المخاطية والعطس، وألم الحلق وقد يكون السعال جافًا أو مصحوبًا بالبلغم، السعال الديكي، تسييل أنفي خلفى، الربو، التهاب الجيوب الأنفية، ارتجاع المرئ وأمرض إلتهابية مزمنة.

وأضافت أن علاج السعال يتمثل فى تناول الأدوية بجانب شرب السوائل التى تسهل خروج البلغم وترطب الجسم والراحة التامة لتسهيل الشفاء.

وعن طرق الوقاية قالت أنه يجب تغطية الفم والانف عند العطس أو السعال لمنع انتشار العدوى والغسيل المتكرر للأيدى بالماء والصابون بجانب تناول نظام غذائي متكامل العناصر يعزز مناعة الطفل والابتعاد عن الأطعمة المصنعة وكذلك حصول الطفل على التطعيمات فى مواعيدها للوقاية من الأمراض.